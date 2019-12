Novo Mercado Central terá produtos naturais, comidas e artesanatos

Na estrutura do novo Mercado Central não faltarão produtos como verduras, frutas, peixes, carnes, ervas e especiarias. O local ganhará a inclusão da área para a comercialização de artesanato, espaço gourmet, chopperia, sorveteria, tapiocaria, hamburgueria, café, produtos fitness e aquela boa e velha batedeira de açaí.

A empreendedora Raimunda das Graças trabalha há 14 anos com vendas de alimentos no local. Ela afirma que está otimista com a nova estrutura do espaço. “Espero que tudo dê certo, pois estamos com expectativa de melhoria. Atualmente, trabalhamos em um espaço reduzido e tenho fé que a nova estrutura irá melhorar as condições do nosso trabalho”.

O restaurante de dona Raimunda funciona de domingo a domingo. Os pratos mais vendidos são caldeirada de peixe e filé de pescada frita. Os preços no estabelecimento variam entre R$ 10,00 e R$ 25,00.

“Temos a certeza de que a mudança foi para melhor, tanto para nós, vendedores, quanto aos frequentadores do mercado”, relata o empreendedor José do Nascimento, popularmente conhecido como “Gaguinho”, que trabalha há mais de 12 anos no Mercado Central. O café da manhã completo na Lanchonete do Gaguinho custa R$ 3,00. Lá, também tem suco e vitaminas pelo mesmo valor.

A empreendedora Astrid dos Santos revela que tem a barraca mais visitada, sempre cheia de clientes, que a tratam como amigos de muito tempo. Ela é a mais antiga no local, conhece todos os empreendedores por nome, ama o espaço como se fosse sua casa e está animada com a reforma. Comercializando temperos e produtos homeopáticos, pensa em ampliar o negócio com vendas de camisas, bonés, chaveiros com estampa de pontos turísticos de Macapá.

“Eu já estou aqui há 40 anos. Minha filha fez 39 este ano e nasceu praticamente aqui dentro. Estamos todos animados e acreditamos que as melhorias no mercado irão trazer benefícios para os vendedores daqui e para quem vier comprar também”, enfatiza. Na barraca de temperos e ervas podem ser encontrados produtos entre os preços de R$ 1,00 e R$ 40,00.

A Prefeitura de Macapá entregará ainda este mês o novo Mercado Central. O espaço fica localizado na Rua Cândido Mendes, Centro, e funcionará de segunda a segunda, das 6h às 20h. As programações serão divulgadas pelas redes oficiais do Município, e é só marcar na agenda para desfrutar desse espaço dedicado ao turismo, ao desenvolvimento, às compras e ao lazer. O Mercado Central está sendo revitalizado com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 2,5 milhões, e mais contrapartida do Município.

Cliver Campos

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...