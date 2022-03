MP-AP e INALC realizam evento para valorizar mulheres e lançar e-book sobre a Amazônia

Na última sexta-feira (4), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), em parceria com Instituto Nacional Leva Ciência Diversidade e Transformação Social (INALC), promoveram o evento “Mulher Protagonista”, onde foi apresentado o e-book “O Custo do Fogo”, da jovem cientista Ana Beatriz de Souza Oliveira.

O ato cumpre compromissos assumidos através do Termo de Cooperação Técnica assinado entre Instituto Leva e o MP-AP, em novembro de 2021. O promotor de justiça do Meio Ambiente, Marcelo Moreira, representou a instituição e a procuradora-geral de justiça do Amapá, Ivana Cei. Estiveram ainda presentes, a promotora de justiça Fábia Nilci, a presidente do INALC, Daniela Brito, e demais convidados.

Reconhecimento

Mulher Protagonista é realizado pelo Instituto desde 2019 para valorizar mulheres representantivas, independente de onde nasceram, idade ou profissão. O objetivo é destacar os feitos que influenciam mudanças de comportamento e contribuem com seus atos para a evolução da humanidade. “Identificamos estas mulheres protagonistas através de suas atuações e comportamentos para fazer este reconhecimento”, citou Daniele Brito, presidente do INALC. As mulheres homenageadas nesta edição foram a jornalista e pesquisadora Luiza Nobre, a poestista e geógrafa Anne de Carvalho, e a fundadora do INALC e cientista amapaense, Aira Beatriz.

O Custo do Fogo

Durante o evento, foi lançado o e-book “O Custo do Fogo”, que é a extensão da pesquisa da cientista Ana Beatriz, denominada “Os impactos das queimadas amazônicas na economia nacional”, onde a autora explora com responsabilidade e embasamento técnico o tema. A publicação de sua pesquisa em forma de e-book foi pensado como uma forma de contribuir com o combate de informações falsas e ampliar o acesso a dados, pesquisas e estudos científicos. Dividido em dez tópicos, a publicação aborda a região Amazônica sob o aspecto histórico e econômico, legislações, sistemas de monitoramentos, causas de incêndios, prevenção e consequências.

Ana Beatriz de Souza Oliveira, tem 17 anos, nasceu em Roraima, morou em Macapá e atualmente estuda no estado do Pará. Sua vivência na Amazônia, a paixão pelo meio ambiente e o encanto pela pesquisa e ciência a levou a estudar e desenvolver um trabalho voltado para a questão das queimadas, fato que atinge negativamente a região Norte nos aspectos ambientais, econômicos e sociais. A pesquisa de Ana Beatriz sobre queimadas na Amazônia a levou à fase final da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (FEBRACE) – 2022.

Consciente de sua responsabilidade e do papel da ciência na preservação do planeta, a autora enfatizada a importância do INALC no incentivo à educação ambiental e pesquisa. “A ciência é um fato de mudança social na vida das pessoas, o Instituto demonstra isso a cada dia. É muito importante que esse trabalho seja divulgado para toda a sociedade, pois é necessário ter esse diálogo social sobre o impacto do trabalho na vida das pessoas”.

Parceria MP-AP e Instituto Leva Ciência

O Termo de Cooperação que contempla este lançamento tem o objetivo de afirmar o apoio do MP-AP na execução do programa Amazon Scientists, de incentivo à pesquisa voltado para crianças, adolescentes e jovens no Amapá.

O projeto será executado nos anos de 2022/23, com 60 vagas para alunos da rede pública de ensino, que serão incentivados a programar, criar e desenvolver jogos eletrônicos, animações e prototipagens em impressora 3D, além de aprender sobre astronomia, observar o céu e usar o telescópio. A parceria prevê, ainda, o apoio ao intercâmbio técnico, à exposição em parceria com a NASA Education, mostras científicas, oficinas, workshops e interatividade com telescópios ultra-modernos.

O promotor de justiça Marcelo Moreira se referiu à parceria entre as instituições como essencial, e considera que o e-book é primordial para a manutenção de verdades em tempos das chamadas fake News. “O Ministério Público foi feliz ao acolher a ciência em um momento que muitos a ignoram, e essa parceria promove eventos como esse, de valorização de jovens mulheres protagonistas e de apresentação deste e-book, escrito por uma cientista que desafia os que divulgam informações falsas com intenção de desviar o foco de fatos e confundir a opinião pública a respeito dos danos causados pelo fogo e desmatamento na Amazônia”, disse o promotor.

