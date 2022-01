Banda Luneta Mágica lança single “Águas Poluídas” nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro, a banda amazonense Luneta Mágica lança nas plataformas digitais de streaming “Águas Poluídas”, primeiro single do mais recente disco do grupo, “No Paiz das Amazonas”, previsto para o primeiro semestre deste ano, em parceria com o selo Bananada.

Segundo o autor da letra e cantor da banda, Pablo Henrique, “Águas Poluídas” consegue alinhar a modernidade de sintetizadores com a tradição percussiva brasileira. A letra, carregada de sentido, faz alusão aos tempos “sombrios em que vivemos”.

A música também anuncia a nova sonoridade prevista pelo grupo que, neste disco, vai incorporar ritmos musicais que compõem a identidade cultural do povo nortista, junto com a influência da música africana e de referências antigas da música americana e inglesa.

A cantora amazonense Karine Aguiar também faz uma participação especial na música “Águas Poluídas”. “Eu acho que a participação da Karine Aguiar dá mais profundidade ao tema abordado. É um grito de lamento, que complementa muito bem a ideia da música”, afirma Pablo.

O disco “No Paiz das Amazonas” foi mixado por Fábio Pinczowski e masterizado por Arhur Joly, ambos em São Paulo e é o primeiro trabalho de músicas inéditas da Luneta Mágica, desde o álbum “No Meu Peito”, de 2015.

