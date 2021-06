Programa procura universitários para desenvolver os ODS da ONU em universidades

Estudantes do ensino superior engajados nas ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), impulsionados pela Organização das Nações Unidas (ONU), e que querem aplicar essas ações em suas universidades, podem se inscrever, até o dia 27 de junho, no recrutamento do Programa de Coordenadores ODS.

A iniciativa é realizada nas Universidades membro da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Global (SDSN) e da Amazônia (SDSN Amazônia) Esta última é secretariada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). A Rede promoveu uma live especial com informações sobre o Programa, que pode ser conferida através desse link: https://abre.ai/cUcK.

De acordo com a Coordenadora da SDSN Jovem Amazônia, Gabrielly Lima, o Programa de Estudantes ODS é uma iniciativa da SDSN Youth (sdsnyouth.org) com o objetivo de envolver estudantes do ensino superior no esforço global para cumprir a Agenda 2030 e os ODS, além de capacitá-los com o conhecimento, habilidades e caminhos para serem agentes eficazes de mudança hoje.

“O coordenador ODS aplica o Programa de Estudantes ODS em sua universidade para que esta se torne um Hub de aprendizagem e engajamento para o cumprimento dos ODS, que são um apelo universal da ONU para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Os selecionados receberão capacitação antes de iniciarem sua atuação nas instituições”, comentou Gabrielly.

O coordenador ODS é responsável em apoiar o mandato da SDSN Jovem mobilizando estudantes universitários em relação aos ODS; estabelecer e/ou operar um Hub de Estudante ODS sob o Programa de Estudantes ODS para conscientizar e construir uma comunidade de estudante em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); gerenciar o recrutamento, engajamento, organização e comunidade dos Hubs de Estudantes ODS; e que possuem a experiência produtiva de participar de um Hub de Estudantes ODS.

Se tornando um coordenador ODS, é possível realizar atividades como Eventos de Estudantes, eventos institucionais, certificações ODS, laboratórios de soluções, Hackathons de soluções e maratonas de soluções. “O coordenador pode promover impacto, fazer parte de uma rede global, ser treinado como um líder jovem de sustentabilidade, obter apoio da SDSN Jovem, melhorar as habilidades existentes ou ganhar novas habilidades relacionadas ao trabalho”, explica Gabrielly Lima.

Os pré-requisitos exigidos dos candidatos é ter um grande interesse em desenvolvimento sustentável, apresentar alguma experiência profissional ou voluntária e domínio da língua inglesa. Além disso, é esperado que o coordenador tenha habilidades de liderança, trabalho em equipe, flexibilidade, compromisso, entre outras. Para mais informações, acesse a página do Programa de Estudantes ODS: www.sdgstudent.org.

Como se tornar um Coordenador ODS

Passo 1: Sua universidade deve ser uma instituição membro da SDSN na lista que está no link: https://www.unsdsn.org/sdsn-members ou no Prospectus (em breve disponível);

Passo 2: Acessar o link: https://sdsn-youth.breezy.hr/p/7d534ceb8320/apply e aplique para Coordenador(a) ODS recrutamento 2021-2022. Levando em consideração que sua universidade é membro da SDSN Amazônia, e portanto, elegível ao processo. Respondendo “Sim” para o item “Se aplicar para liderar um Hub existente”, caso sua Universidade tenha tido versões anteriores do Programa.

A sessão de informações sobre o Programa de Coordenadores ODS está disponível no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KVficxaA9BA.

Para mais informações:

Site do programa de Estudantes ODS: sdgstudent.org/

Para aplicar à vaga acesse: bit.ly/3fuvhce

Para acessar informações em português: https://linktr.ee/Programas.SDSNJovem

SDSN JOVEM

Em 2015, a SDSN lançou sua iniciativa oficial para a juventude (SDSN Jovem) para capacitar jovens de todo o mundo e criar soluções de desenvolvimento sustentável. A SDSN Jovem orienta pessoas jovens sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e oferece oportunidades para que eles sejam pioneiros em seus respectivos campos.

SDSN Amazônia

A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), criada em 2014 na cidade de Manaus (Brasil), é uma rede regional da SDSN Global. O objetivo da SDSN Amazônia é mobilizar o conhecimento local na busca e criação de soluções práticas e viáveis para os desafios relacionados ao desenvolvimento sustentável da Região Amazônica.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...