Cantata Natalina com participação de mil estudantes acontece na sexta-feira, 12, em Macapá

O Governo do Amapá realiza na sexta-feira, 12, a Cantata Natalina das Escolas Estaduais “História de Natal no Meio do Mundo”, um dos maiores eventos artístico-pedagógicos promovidos pela rede pública de ensino. A apresentação final acontece às 18h30, na Praça da Bandeira, Centro de Macapá.

A programação faz parte do Natal Luz e vai reunir cerca de mil estudantes do Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, dos municípios de Macapá e Santana. Ao todo, 36 escolas estaduais participam do espetáculo, sendo 30 da capital e 6 de Santana, que prepararam um grande coral e diversas apresentações especialmente desenvolvidas para esta edição. A apresentação integra o calendário oficial do Governo do Estado e reforça o compromisso em valorizar a produção cultural das escolas, fortalecendo vínculos entre educação, arte e comunidade.

O evento é coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com as Secretarias da Casa Civil, Transportes, Trabalho e Empreendedorismo, Justiça e Segurança Pública, Cerimonial do Governo do Amapá e Grupo Equatorial, que garantem a estrutura, segurança, acessibilidade e organização do momento mágico.

Confira a programação:

– Ensaios gerais: 9 e 10 de dezembro, das 14h às 17h, na quadra da Escola Estadual Tiradentes, no bairro Santa Rita;

– Espetáculo final: 12 de dezembro, das 18h30 às 21h, na Praça da Bandeira, no Centro.

Local: Praça da Bandeira, entre Avenida FAB e Ruas General Rondon e Eliezer Levy, Centro de Macapá

Data: 12/12/2025 às 18h0

Endereço: Entre Avenida FAB e Ruas General Rondon e Eliezer Levy, Centro de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

