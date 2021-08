Documentário amapaense “Utopia” concorre ao prêmio de aquisição do Canal Curta

Dirigido por Rayane Penha e produzido pela Catraia Filmes, o documentário amapaense “Utopia” está participando do Festival Internacional de Curtas Metragrens de São Paulo, que acontece no período de 19 a 29 de agosto de 2021. A produção conta a história da busca de uma filha por histórias vividas pelo pai garimpeiro que faleceu no garimpo. O documentário procura humanizar homens que dedicam-se à terra e mostrar um relato íntimo e poético sobre suas vidas.

Só pra você saber: O “Utopia” foi executado com recursos do 1º Edital de Produção Audiovisual – FSA do Estado do Amapá 2017/2018. A ficha técnica conta com :

Diretora: Rayane Penha

Produtora: Rayane Penha

Diretor de Fotografia: Régis Robles

Trilha Sonora: Aron Miranda, Padre Zezinho

Direção de Som: Clebson Reis

Narração: Jones Barsou

Edição: Rodrigo Aquiles Santos, Mc Super Shock

A participação no festival é uma conquista e tanto para uma produção independente! Mas agora este trabalho merece mais uma: O prêmio de aquisição do Canal Curta.

Os filmes mais visualizados pelo público serão adquiridos pelo Canal. Vamos ajudar o cinema nortista a ter cada vez mais visibilidade! Curte cinema e a curiosidade bateu para assistir?

Veja aqui: https://linkr.bio/raypenha

Agora é a parte que sua participação é essencial:

ASSISTA E COMPARTILHE !

