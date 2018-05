Fala Amazônia! recebe Simone Karipuna nesta terça

No programa Fala, Amazônia ! de hoje, vamos entrevistar o professor Pedro Aquino de Santana do Instituto Federal do Amapá (Ifap), pesquisador em energias sustentáveis que nos fala sobre seu projeto de Casas Sustentáveis.

A Simone Karipuna, coordenadora executiva da APOIANP e representante do Amapá na Coiab – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, nos faz um balanço do Acampamento Terra Livre 2018. Além do giro de notícias e a agenda cultural. Sintonizem na 96,9 FM, rádio Universitária, Macapá.

Estamos também na internet em parceria com a Amazônia Brasil Rádio Web CHICOTERRA.´COM