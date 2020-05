Primeira semana de maio pode ter chuvas intensas no Amapá, aponta meteorologia

Durante o mês, as precipitações podem variar entre 300 e 400 milímetros e devem se concentrar no norte do Estado.

O Amapá pode registrar chuvas intensas na primeira semana de maio. A média de precipitações esperada para o mês deve variar entre 300 e 400 milímetros, com maior destaque para os municípios de Amapá, Calçoene e Oiapoque, norte do Estado, onde a maior parte dessas chuvas deve se concentrar. Para efeito de comparação, a méda de precipitações em novembro do ano passado foi de 60 a 70 milímetros.

A tendência de chuvas intensas já foi observada nas primeiras horas dessa sexta-feira, 1º, quando o acumulado de precipitações chegou a aproximadamente 36 milímetros. Em alguns bairros da capital o volume foi ainda maior como o Jardim Felicidade, na zona norte, que registrou 75 milímetros.

A previsão foi divulgada pelo Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (NHMET/Iepa).

O meteorologista do Iepa, Jefferson Vilhena, explica que o mês de maio marca a diminuição das chuvas, período que se estende até agosto. Ele informa que, apesar da previsão apontar chuvas intensas na primeira semana do mês em praticamente todo o estado, dias sem precipitações também podem acontecer.

“Chamamos a atenção para os rios do norte do Amapá. Eles podem receber, nessa primeira quinzena do mês, as chuvas mais intensas. Com isso existem os riscos de cheias, o que nos deixa em alerta”, alertou o meteorologista.

A média de precipitações esperada para maio é semelhante aos 400 milímetros registrados no mês de abril – um volume acima do esperado, que era 380 milímetros.

