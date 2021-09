Sesc promove #Oficina de Produção Audiovisual com uso do celular

Interessados devem procurar nossas Centrais de Atendimento para realizar a inscrição

O Sesc Amapá realiza no período de 21 a 23 de setembro a oficina “Sentimento em Movimento”, que vai ensinar noções de produção audiovisual para pessoas com idade a partir dos 15 anos. As inscrições acontecem presencialmente nas Centrais de Atendimento da Instituição (Sesc Araxá e Centro), com a taxa R$ 5,00. Para participar, os alunos devem possuir celular com acesso à internet.

O audiovisual é uma poderosa ferramenta de comunicação. Aliado à arte e às experimentações, é um ótimo meio de contar histórias e registrar vivências. A oficina Sentimento em Movimento foi desenvolvida nesse contexto de criar narrativas poéticas utilizando um recurso que cabe na palma da mão: o celular.

O objetivo da oficina é estimular o reconhecimento, a criatividade e sensibilidade dos participantes, explorar processos criativos e registrar situações da vida e cotidiano a partir de suas próprias visões, utilizando o smartphone e a linguagem cinematográfica como principais ferramentas de produção. Ao final da oficina, serão produzidos vídeos experimentais de até três minutos.

A oficina é dividida em três dias: no primeiro, vão ser abordados alguns conceitos teóricos sobre linguagem audiovisual e experimental e em como executar pelo celular. Os dois dias restantes vão ser divididos em processo criativo, compartilhamento de experiências artísticas, apresentação dos aplicativos de edição, redes sociais de compartilhamento e pós-produção dos vídeos.

Para ministrar as aulas, o Sesc convidou Beatriz Belo, ilustradora, editora de animação e estudante de jornalismo na Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Desde 2016 atua na produção de vídeos experimentais e vídeo-reportagens. Seus últimos trabalhos no meio audiovisual foram o clipe “Renúncia” (2020) da banda amapaense Desiderare e “Arte como resistência” (2020).

PROGRAMAÇÃO:

MINISTRANTE: BEATRIZ BELO

PÚBLICO ALVO: A PARTIR DE 15 ANOS

LIMITE DE ALUNOS: 15 PESSOAS

PERÍODO: DE 21 A 23 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 14 ÀS 18 HORAS

LOCAL: SEDET/SESC ARAXÁ

INSCRIÇÕES: CENTRAIS DE ATENDIMENTO SESC ARAXÁ E CENTRO

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 5,00

