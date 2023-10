Grupo Equatorial prorroga inscrições para Programas de Trainee e Novos Talentos 2023

Os candidatos têm até o dia 31 de outubro para realizar suas inscrições. A empresa oferece vagas para profissionais de nível técnico, superior. Há oportunidades destinadas ao Amapá.

Seguem abertas as inscrições para os Programas de Trainee e Novos Talentos do Grupo Equatorial Energia. São mais de 100 vagas, em diversas áreas, nos diversos estados de atuação da companhia (Alagoas, Amapá, Brasília, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul). Com a prorrogação, os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro para oportunidades de Trainee Superior, Trainee Técnico e Novos Talentos.

Os Programas de Trainee Técnico e Superior visam oferecer uma jornada de aprendizado, desenvolvimento e crescimento para recém-formados dentro de uma das maiores empresas do setor elétrico do Brasil. Já o Novos Talentos é um Programa de Formação Profissional para posições estratégicas na empresa, voltado para profissionais com vasta experiência no setor de energia.

O processo seletivo dos Programas de Trainee e Novos Talentos do Grupo Equatorial conta com testes e painéis online, além de entrevistas online e presenciais com gestores da companhia. As inscrições devem ser feitas pela internet.

Confira mais informações sobre os programas e os links de inscrições:

Programa de Trainee Técnico

O programa está aberto a candidatos com formação técnica entre 2019 e 2023, nas áreas de: Automação, Eletrotécnica, Eletrônica ou Eletromecânica. É necessário, também, que apresentem CNH B e desejável que possuam conhecimentos em Pacote Office. As vagas são para os Estados de Alagoas, Maranhão e Pará.

Inscrições: https://traineetecnicoeqtl.gupy.io/

Programa de Trainee Superior:

O programa está aberto a candidatos com formação superior entre 2019 e 2023, nas áreas: Engenharias (Elétrica, Telecomunicações, Controle e Automação, Manutenção, Produção, Computação, Ambiental, Química e Civil), Ciência da Computação, Sistema de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Administração, Economia, Ciências Contábeis e Direito. As vagas são para os Estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Distrito Federal.

Inscrições: https://99jobs.com/equatorial-energia/jobs/337434?preview=true

Programa Novos Talentos

O Programa está aberto a profissionais, com vasta experiência no setor de energia nas seguintes áreas de atuação: Regulação e Mercado, Comercial (Perdas e Cobrança) e Técnica (Ativos, Geoprocessamento, Planej. Obras e Expansão, Automação e Manutenção), que tenham disponibilidade para mudança. As vagas são para os Estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul.

Inscrições: https://novostalentosequatorial.gupy.io/

Sobre o Grupo

O Grupo Equatorial Energia é uma empresa brasileira que se consolidou no cenário nacional como uma holding de empresas de alta performance e grandes resultados. A Equatorial Energia é hoje o 3º maior grupo de distribuição do país em número de clientes.

A companhia avançou na consolidação do setor de distribuição de energia no Brasil e, atualmente, atua em sete concessionárias, nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás, atendendo mais de 13 milhões de clientes nessas regiões, fazendo-se presente em 31% do território nacional, atendendo 15% do total de consumidores brasileiros e respondendo por 13% do mercado de distribuição de energia elétrica do país.

O Grupo Equatorial Energia também atua nos setores de Transmissão, Serviços, Telecom, Comercialização, Geração Distribuída e Saneamento, se tornando a primeira empresa multi-utilities do país, além de ter adquirido 100% das ações da Echoenergia S.A., iniciando capítulo no setor de Renováveis e tornando-se, efetivamente, um player de atuação integrada no segmento de energia.

No Amapá, além dos serviços de energia, o Grupo Equatorial também atua com a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), que gerencia as operações de água e esgoto do estado por meio da concessão dos serviços iniciada em julho de 2022.

