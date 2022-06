Aluno da Escola SESI Amapá vence etapa estadual do Concurso Internacional de Redação de Cartas

Escrever uma carta no formato de uma redação dissertativa-argumentativa sobre iniciativas para combater a crise climática foi o desafio do estudante do 1º ano do Novo Ensino Médio, Luiz Henrique Benjamin. O texto garantiu ao jovem o primeiro lugar no estado do Amapá no 51º Concurso Internacional de Redação de Cartas dos Correios.

Para chegar à conquista, o estudante abordou a preservação do território amapaense. “Escrevi a minha carta endereçada a uma pessoa influente e que pode usar seu poder político para criar políticas de proteção ambiental, bem como abordei o fato de estarmos no estado mais bem preservado do país e ainda na Amazônia”, explicou.

“Então, representar o Amapá na etapa nacional é muito gratificante para mim e ainda mais por ser pela Escola SESI, que tive a oportunidade de voltar para cá neste ano”, completou Luiz.

Durante o processo de treinamento dos alunos, as professoras de Linguagens e suas Tecnologias, Andréa Figueira e Marcione Dias, acompanharam os escolhidos para representar a escola na etapa estadual. “A preparação começou quando recebemos a carta do Correio e selecionamos aqueles alunos que mais se destacavam nas produções textuais”, comentou a professora Andréa Figueira.

Para a professora Marcione Dias, o apoio da Escola foi fundamental para o sucesso do Luiz, “começamos a ensinar técnicas mais aprofundadas de redação como introdução, conclusão, proposta de intervenção e pesquisa de fontes sobre o tema”, concluiu.

Concurso Internacional de Redação de Cartas dos Correios

O concurso é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização por meio da carta. No Brasil, a realização fica a cargo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e é desenvolvido em três fases: a escolar, a estadual e a nacional. A quarta etapa, a fase internacional, é realizada pela UPU.

