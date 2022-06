SENAI Amapá vai qualificar 200 jovens na área de energia fotovoltaica

Nesta sexta-feira, 3, o SENAI Amapá deu início a mais uma iniciativa focada na qualificação profissional de jovens para o mercado de trabalho. Em parceria com o Governo do Estado, foi realizada a aula inaugural do curso Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, que vai atender 200 jovens inscritos no Programa Amapá Jovem.

A capacitação faz parte do Programa Amapá Solar, idealizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico do estado e visa preparar mão de obra local para desempenhar atividades relativas a energias renováveis. A cerimônia também marcou a assinatura do contrato que norteia a prestação do serviço e reuniu empresários amapaenses que atuam no setor.

Na abertura do evento, a diretora de operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, ressaltou que a qualificação profissional traz uma perspectiva de empregabilidade para os beneficiários, tendo em vista o destaque que a área ganhou no mercado. “O setor de energia solar está crescendo muito no estado, por isso, investimos no laboratório e agora o espaço de aprendizagem está pronto para ser acessado pelos alunos para prepará-los para o mercado de trabalho”, completou.

A jovem Sandriele Martel, 22 anos, é bolsista do Amapá Jovem e viu na capacitação uma oportunidade de entrar no mundo do trabalho. “Minha expectativa com o curso é buscar aprendizagem, me profissionalizar. Meu interesse na área surgiu exatamente pelas possibilidades que se abrem no mercado e, por isso, quero me capacitar para poder ter uma oportunidade de trabalho”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, Joselito Abrantes, a iniciativa leva em consideração a demanda por mão de obra. “O Governo do Estado está dando prioridade para o Programa Amapá Solar em função da grande demanda que tem surgido de projetos nessa área. Atualmente, são mais de 40 empresas atuando no mercado local e daí surge uma necessidade muito grande de mão de obra”, disse em seu discurso.

