Equinócio da Primavera 2021 terá eventos culturais e científicos

O Governo do Amapá dá início à programação do Equinócio da Primavera 2021 no monumento Marco Zero, em Macapá, marcando a chegada da primavera no hemisfério sul do planeta.

O evento será na quarta-feira, 22, às 9h, de maneira presencial e virtual pelas redes da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

A programação será aberta ao público com visitações guiadas, além de atrações culturais de artistas locais e educação científica.

Os visitantes poderão fazer práticas de escalada no paredão montado no monumento.

O número de visitas será limitado devido à pandemia de covid-19, formando grupos de passeio; todos devem usar máscara e manter o uso de álcool em gel.

QUARTA, 22 DE SETEMBRO DE 2021

Hora: 9h

Local: Monumento Marco Zero

