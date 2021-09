Em Santana, Polícia Civil prende homem prende homem acusado por ter abusado sexualmente da vizinha de 11 anos de idade

Na última sexta-feira, 17, a Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia da Infância e Juventude de Santana (DIJS) prendeu um homem de 29 anos de idade, acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável.



O acusado foi preso no bairro Provedor II, através do cumprimento de mandado de prisão preventiva. De acordo com o Delegado Ruben Junior, o crime foi denunciado pela mãe da vítima, uma criança 11 anos de idade. “A genitora da vítima registrou um boletim de ocorrência, em maio desse ano, informando que alguém teria visto sua filha em frente a um motel com o acusado, que mora às proximidades de sua casa. Após saber disso, indagou o acusado, que negou. Já a filha, disse que recebeu R$ 2 para ter relações sexuais com o acusado, que a ameaçou de morte, caso alguém ficasse sabendo”, explicou o Delegado.

O acusado foi interrogado na DIJS e negou os fatos. O homem preso foi encaminhado ao Iapen.

Por: Assessoria de Comunicação PC-AP

