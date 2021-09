Com edição exclusiva para mulheres, Empretec abre período de inscrição

A qualificação busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios

Monalice Nogueira

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), abre inscrições para realizar a 99ª turma do Curso Empretec. Essa edição é direcionada especialmente para mulheres empreendedoras, o curso tem duração de uma semana, na programação constam capacitações direcionadas à melhoria do desempenho empresarial. A qualificação acontece na sede do Sebrae em Macapá, no período de 18 a 23 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 20h.

A coordenadora do Empretec do Sebrae no Amapá, Cristiane Abreu, destaca a necessidade de realizar uma edição voltada ao público feminino. “O intuito é destacar a liderança, força e empoderamento da mulher à frente dos negócios e oportunizar a troca de experiências para o fortalecimento desse segmento”, disse coordenadora do Empretec do Sebrae no Amapá, Cristiane Abreu.

Entrevista

Para participar do curso, é preciso realizar uma entrevista de seleção pré-evento, de forma online e gratuita, no período 20 a 29 de setembro. Este requisito é necessário para traçar o perfil empreendedor dos interessados na participação do Curso Empretec. O agendamento deve ser feito, por meio dos números (96) 3312-2834 e/ou 99126-4247 (Cristiane Brito).

A entrevista visa a seleção, por meio do perfil empreendedor das empresárias, potenciais empresárias e demais interessadas, com intuito de garantir o aproveitamento e resultados satisfatórios.

Diferencial

O diferencial do Empretec, está ligado diretamente ao seu modelo de aprendizagem, buscando aperfeiçoar o desempenho empresarial, a segurança na tomada de decisões e a ampliação da visão de oportunidades.

Empretec

Reconhecido por desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios, o Empretec, é um curso criado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Promovido em cerca de 40 países, sendo que o Sebrae, é a única instituição que tem exclusividade para aplicar a metodologia no Brasil, desde 1993.

Metodologia

A metodologia do seminário é fechada e ocorre ao longo de 60 horas presenciais, cumprindo 6 dias de imersão, desafiando seus participantes em atividades vivenciais e altamente interativas. Os participantes têm a oportunidade de potencializar os comportamentos empreendedores que são cientificamente fundamentados, a partir de pesquisas que apontam como um empreendedor de sucesso age.

Investimento

Para realizar a inscrição na 99ª turma do Curso Empretec, é necessário fazer um investimento de R$ 500 reais. Esse valor pode ser parcelado no cartão em até 10X sem juros e no pagamento à vista, será concedido um desconto de 20%.

Serviço

Unidade de Marketing e Comunicação

