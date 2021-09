Festival Nacional Tambaqui da Amazônia acontece neste domingo (19)

A segunda edição do evento conta com 100% do fornecimento de peixes tambaquis por piscicultores amapaenses. A capital Macapá, é a única capital a ter o fornecimento próprio

Anézia Lima

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), é parceiro na realização do 2º Festival Nacional Tambaqui da Amazônia em Macapá, que acontece no próximo domingo (19), das 11h às 14h, na Sede do Lions Clube. O evento consiste na venda de tambaquis assados, com o objetivo de divulgar o pescado em todo o país e, também para a arrecadação de recursos para entidades beneficentes.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae – Agronegócio e Indústria (UAC-Agrin), Larissa Queiroz, a venda dos peixes tambaquis para o festival foram facilitadas pelo Sebrae no Amapá, por meio do Projeto Atendimento Territorial Piscicultura, com o produtor e fornecedor Silas Carvalho.

“A participação do Sebrae no festival é fundamental porque por meio do Projeto Atendimento Territorial Piscicultura, conseguimos aproximar o piscicultor Silas Carvalho para o fornecimento dos 500 kg do Tambaqui que será comercializado. Além dessa aproximação comercial, o Sebrae também contribui com o fornecimento dos tickets, camisas e aventais para os trabalhadores do festival”, explica a gerente da UAC/Agrin/Sebrae/AP, Larissa Queiroz.

O evento tem abrangência nacional, sendo realizado em todas as capitais do país. A capital Macapá será a única a realizar o festival com a própria produção de peixes criados por piscicultores amapaenses. As outras capitais do Brasil recebem os peixes fornecidos pelo estado de Rondônia para a venda no festival.

Vendas

Os tickets para a compra dos peixes assados do Festival Tambaqui da Amazônia, podem ser adquiridos por meio do contato com a coordenadora do festival, Natália Muniz, com o número (96) 98134-9566, no valor de R$ 20 reais, cada banda. As vendas dos tickets serão feitas antecipadamente e a entrega/retirada será realizada na Sede do Lions Clube, na Rua Leopoldo Machado, 938, Bairro Jesus de Nazaré.

Projeto Atendimento Territorial Piscicultura

O Projeto objetiva estimular a criação de peixes nos munícipios do estado, levando aos piscicultores orientações para a compra de alevino, qualidade da água, construção do tanque, controle dos peixes, por meio de capacitações gerenciais, tecnológicas e comercialização.

Todos os peixes utilizados na edição do evento no Amapá são de cultivo em criadouro e oriundo do estado do Amapá, adquiridos do piscicultor participante do projeto Atendimento Territorial Piscicultura, do Sebrae/AP, o Sr. Silas Carvalho da Silva, do Assentamento Nova Colina, do município de Porto Grande. Essa ação tem o objetivo de fomentar a economia local e promover um melhor acompanhamento e fiscalização do pescado, além de propiciar maior controle de qualidade, segurança e higiene.

De acordo com a analista da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae no Amapá – Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin), Ariela Ferreira, o trabalho realizado pelo Sebrae, por meio do Projeto Atendimento Territorial Piscicultura, auxilia os piscicultores na criação dos peixes com a oferta de visitas técnicas, capacitações e ações para as vendas desses peixes.

“A facilidade das vendas dos peixes criados por piscicultores amapaenses é resultado do trabalho oferecido pelo projeto com ações, capacitações e consultoria de visitas de assistência técnica. Além de alcançar diversos piscicultores para a capacitação, o projeto busca unir esses profissionais no estado. Atualmente, o programa atende cerca de 100 piscicultores”, finaliza a analista da UAC-Agrin, Ariela Ferreira.

Parceiros

O Festival Nacional Tambaqui da Amazônia acontece em todas as capitais do país, em Macapá, o evento será realizado no Lions Clube Macapá Centro, na Rua Leopoldo Machado, 938, Bairro Jesus de Nazaré. Tem como parceiros as empresas e instituições nacionais e locais, Zaltana Pescados, Emater-RO, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI), Governo de Rondônia, Ministério da Agricultura e Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (ACRIPAR), Agrofish Nova Aurora, WS Pescados, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), Avicap, Amapá Telhas, Supermercado Favorito, Grupo Penante e 22ª Brigada de Infantaria de Selva.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado