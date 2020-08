Amapá tem 36.999 casos confirmados, 2.762 em análise laboratorial, 25.138 pessoas recuperadas e 581 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta terça-feira, 4, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 36.999 casos confirmados e 2.762 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 22.486 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 195 novos casos confirmados, sendo 49 em Macapá, 25 em Santana, 20 em Laranja do Jari, 14 em Oiapoque, 8 em Pedra Branca, 37 em Vitória do Jari, 3 em Itaubal, 4 em Tartarugalzinho, 1 em Ferreira Gomes e 34 em Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui também cinco novos óbitos de pessoas naturais do município de Macapá. Eles ocorreram nos dias 15 e 16 de maio; 1º e 5 de junho; e no dia 2 agosto.

Entre as vítimas estão dois homens, um de 62 anos, hipertenso e diabético, falecido no Centro Covid-2; e outro de 77 anos, cardiopata, falecido em hospital particular.

Entre as três vítimas do sexo feminino, uma de 40 anos, tinha comorbidades relacionadas à obesidade e doença respiratória, com óbito ocorrido no Centro Covid-1; uma de 52 anos, hipertensa e diabética, falecida no Hospital de Emergêcias (HE); e uma de 92 anos, hipertensa, ocorrido no Centro Covid-1.

Assim, o Amapá chega a 581 mortes em 15 municípios. (Macapá 383/ Santana 80/ Laranjal do Jari 43/ Mazagão 7/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 25.139 pessoas. (Macapá 10.847/ Santana 3.084/ Laranjal do Jari 2.689/ Mazagão 509/ Oiapoque 1.016/ Pedra Branca 2.321/ Porto Grande 871/ Serra do Navio 447/ Vitória do Jari 831/ Itaubal 204/ Tartarugalzinho 344/ Amapá 314/ Ferreira Gomes 466/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 672/ Pracuúba 275).

Dos 36.999 casos confirmados:

Macapá: 15.640

Santana: 5.331

Laranjal do Jari: 3.750

Mazagão: 1.055

Oiapoque: 2.125

Pedra Branca: 2.350

Porto Grande: 975

Serra do Navio: 558

Vitória do Jari: 1.512

Itaubal: 260

Tartarugalzinho: 658

Amapá: 401

Ferreira Gomes: 513

Cutias do Araguari: 513

Calçoene: 1.061

Pracuúba: 297

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 5.307, sendo:

Macapá: 1.721

Santana: 876

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 222

Oiapoque: 381

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 375

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 167

Itaubal: 10

Tartarugalzinho: 681

Amapá: 67

Ferreira Gomes: 8

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 76

Pracuúba: 38

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 107 pacientes, sendo 76 casos confirmados e 31 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 65 estão no sistema público (21 em leito de UTI /44 em leito clínico) e 11 estão na rede particular (11 em leito de UTI /0 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 10 estão no sistema público (0 em leito de UTI /10 em leito clínico), e 21 estão na rede particular (0 em leito de UTI /21 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.203

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

