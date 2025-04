Casais se prepararam para a primeira edição do programa Casamento na Comunidade de 2025

Com o objetivo de preparar as cidadãs e cidadãos habilitados que oficializarão o matrimônio na primeira edição do Casamento na Comunidade de 2025, a equipe do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) recebeu 150 casais para a Oficina de Noivos, ocorrida na sexta-feira (11), no Plenário do Fórum de Macapá. O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), em parceria com a Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP) e os cartórios das cidades, promove a iniciativa há 21 anos. A programação é coordenada pela titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Macapá, juíza Joenilda Lenzi.

A capacitação foi ministrada pelo supervisor do CEJUSC e membro da coordenação do programa Casamento na Comunidade, Macdowel Pureza. Ele explicou que as oficinas proporcionam um embasamento necessário para que os casais reconheçam os benefícios da formalização.

Entre os assuntos abordados com os casais, estiveram os direitos e deveres civis do matrimônio, a prevenção e resolução de conflitos familiares, benefícios e tipos de casamento, regime de bens, além de orientações formais para o dia da celebração matrimonial.

A celebração ocorrerá às 17h, no próximo dia 25 de abril, na Associação dos Magistrados do Amapá, no bairro Universidade, em Macapá.

Depoimentos

João Wanzeler e Dilma Almeida, juntos há 12 anos, relataram as orientações jurídicas sobre os efeitos civis do casamento, como, por exemplo, o regime de bens, e de como a convivência pode ser proveitoso para o sucesso de uma união. “É muito emocionante chegar nesse momento. Ao longo da vida sonhamos em casar, e quando encontramos a pessoa certa tudo vira felicidade”, disse ela.

Alda Ferreira e Isaac Nunes, que vivem juntos há 25 anos, e têm um filho de três anos, relatam a emoção do momento que vivenciam.

“Essa é uma sensação única. Uma mistura de felicidade e expectativa. Após mais de duas décadas e meia, chegou a hora de nos casarmos. É muito importante tanto para nossa relação, com efetivação documental, quanto no âmbito religioso. Pois, com isso, nós nos tornarmos membros efetivos de nossa Igreja”, pontuou Issac Nunes. “Viemos aqui com o intuito de obter informações sobre o casamento. Acredito que receberemos orientações que serão muito úteis para a nossa convivência como casal”, frisou Alda Ferreira.

Já os noivos Isabel Lucas, 54 anos, e Manoel Alfaia, 83 anos, estão três décadas juntos e tiveram cinco filhos. Ele confessou que a efetivação do casamento é um sonho antigo da companheira.

“Após 30 anos de convivência e de nos conhecermos muito bem, decidimos formalizar a união já estabelecida. Será a realização de um sonho e estou feliz da vida. Pois tenho certeza que seremos ainda mais felizes”, relatou Isabel Lucas.

Mais sobre o Casamento na Comunidade

O objetivo é regularizar juridicamente a união civil de pessoas que não têm condições e oportunidades de oficializar o matrimônio. O programa tem como principal objetivo regularizar juridicamente a união de casais que não possuem condições de arcar com os custos processuais.

Como participar

As inscrições para o “Casamento na Comunidade” são abertas sempre do dia 1º até dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação, que funciona no Fórum de Macapá (localizada na Avenida FAB, nº 1.737, no bairro Central). O horário de funcionamento é das 07h30 às 13h. Também estão disponíveis para tira-dúvidas e outras informações o número de WhatsApp (96) 99144-3740 e o e-mail casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

Documentos necessários

Os documentos necessários são: Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento original; se divorciado, Certidão de Casamento averbada com o divórcio; Certidão de Nascimento dos filhos (se houver); e comprovante de residência. O casamento é gratuito.

