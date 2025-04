‘Páscoa Encantada’ do Governo do Amapá leva alegria e momento familiar para habitacionais de Macapá

O Governo do Amapá promove a partir de quinta-feira, 17, o projeto “Páscoa Encantada”, que busca fortalecer os laços comunitários e levar alegria para famílias dos oito conjuntos habitacionais de Macapá, promovendo lazer, cultura, solidariedade e estimular ações de sustentabilidade e cidadania entre os moradores. A programação também será realizada em praças de Santana.

A iniciativa, que acontece até 30 de abril, é coordenada pela Secretaria de Estado da Habitação (Sehab) em parceria com o Instituto Cultural Educacional Formar (Icef). A programação inicia no Residencial Vila dos Oliveiras, na Zona Sul de Macapá, com a chegada do ‘Coelhinho da Páscoa’, exibição de filmes voltados ao público infantil e adulto, troca de garrafas PET por pipoca e distribuição de chocolates para as crianças.

Local: Residencial Vila dos Oliveiras

Data: 17/04/2025 às 16h0

Endereço: Bairro Pedrinhas, em Macapá

