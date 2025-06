5º Congresso Estadual do Marabaixo celebra dia dedicado à manifestação cultural

O 5º Congresso Estadual do Marabaixo acontece nesta segunda-feira, 16, dia que também celebra a mais autêntica manifestação afro-amapaense. O evento é realizado pelo Governo do Amapá, em parceria com o grupo Raízes da Favela, e acontece no Centro de Cultura Raimundinha Ramos, no bairro do Laguinho, em Macapá.

Com o tema Políticas públicas para o Marabaixo: avanços e desafios”, o congresso é coordenado pela Fundação Estadual de Políticas de Igualdade Racial e celebra a riqueza da cultura marabaixeira, fortalecendo a memória, os saberes e as tradições ancestrais por discussões e debates.

Na ocasião, também acontece o lançamento do Edital de Cadastramento das Festas Tradicionais do Amapá. O documento é uma ferramenta oficial para o monitoramento, apoio e possibilidade de fomento das festividades do segmento cadastradas.

Local: Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos

Data: 16/06/2025 às 18h30

Endereço: Rua General Rondon, nº 803, bairro do Laguinho, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

