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Oficinas de audiovisual capacitam estudantes de escola quilombola no Curiaú

Livia Almeida

Iniciativa da Associação dos Profissionais da Produção Audiovisual do Estado do Amapá leva formação prática e exibição de filmes a comunidades e escolas públicas de Macapá

Nos dias 24 e 25 de abril, a Associação dos Profissionais da Produção Audiovisual do Estado do Amapá (AAAP) realiza oficinas de produção audiovisual voltadas a jovens de escolas públicas e comunidades. A programação acontece na Escola Quilombola Estadual José Bonifácio, na comunidade do Curiaú, com a expectativa de alcançar aproximadamente, 100 alunos, nesta primeira etapa de capacitações..

As atividades abordam, de forma prática e teórica, as etapas de pré-produção, produção e pós-produção, capacitando os participantes para a criação de vídeos, curtas-metragens e documentários. A proposta busca democratizar o acesso ao audiovisual, estimular a criatividade e fortalecer a expressão cultural de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o presidente da AAAP, Marcelo Lima,, a iniciativa amplia oportunidades e valoriza as narrativas locais. “Levar formação audiovisual para dentro das comunidades é abrir caminhos para que esses jovens contem suas próprias histórias, desenvolvam habilidades e enxerguem novas possibilidades profissionais no setor cultural”, destaca.

Além das oficinas, o projeto também prevê exibições de filmes em praças, bairros periféricos e comunidades, ampliando o acesso ao cinema e promovendo inclusão cultural. As ações priorizam espaços já frequentados pelos jovens, como escolas municipais, reduzindo barreiras de deslocamento e custo.

A iniciativa integra ações de contrapartida social, com foco na inclusão e no fortalecimento do segmento cultural local, incentivando a formação técnica e o protagonismo juvenil por meio da arte.

Ficha técnica

Realização: Associação dos Profissionais da Produção Audiovisual do Estado do Amapá (AAAP)
Fotografia: Rosivan Santos e Sidney Ribeiro
Oficineiros: Rosivan Santos; Getúlio Barreto; Jhony Bigoo
Coordenação e oficinas: Marcelo Lima; Abel Neto; Jonas Monteiro; Sidney Ferreira; Zeneyde Cardoso; Girlene Chucre.

O projeto foi contemplado em edital da Lei de Políticas Culturais Aldir Blanc, com patrocínio do Governo Federal e do Ministério da Cultura, e gestão de recursos pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP).

Serviço

Oficinas de Produção Audiovisual para Jovens em Escolas Públicas e Comunidades
Período: 24 e 25 de abril
Horários: 8h às 11h30 e 14h às 17h30
Local: Escola Quilombola Estadual José Bonifácio
Endereço: AP-070, 8 – Curiaú, Macapá (AP)

Fotos: Rosivan Santos e Sidney Ribeiro
Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

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