Rock Fest 3 chega com line-up pesado e espírito underground

Festival do Coletivo Novo Rock Amapá apresenta seis bandas autorais e reafirma a força da cena rock’n’roll local

Macapá ganha mais uma noite de distorção, atitude e resistência cultural no próximo dia 25 de abril. A 3ª edição do Rock Fest, realizada pelo Coletivo Novo Rock Amapá, toma conta do Haule Bar a partir das 20h, transformando o espaço em território livre para o som autoral e a estética underground.

O line-up vem afiado e diverso, reunindo Penélope Moderna, Khaos, Mc DoiDo e os 100 Noções, Reles Mortais, Ossos e Destroços e Hammer. Seis bandas que atravessam diferentes vertentes do rock e do metal, costurando uma noite que vai do grunge ao thrash, do hard ao punk, sem perder a identidade amazônida.

Entre os destaques, a Penélope Moderna chega com uma pegada punk rock, marcada pela dramaticidade poética e performática da vocalista Mary Paes, criando uma experiência que vai além do som e invade o campo da presença cênica. Já a Mc DoiDo e os 100 Noções mantém a tradição da irreverência e energia crua no palco, enquanto a Reles Mortais aposta no grunge autoral.

Para quem curte peso, Ossos e Destroços entrega o thrash metal direto e sem firula, e a Hammer assume o fechamento da noite com um set de death/thrash. A banda Khaos completa o circuito com a força clássica do metal.

Mais do que um evento musical, o Rock Fest se firma como um espaço de circulação, visibilidade e fortalecimento da produção independente no estado. “O Rock Fest é mais do que show, é encontro, é resistência. A gente cria um espaço onde as bandas autorais podem existir, se conectar com o público e manter viva a cena rock’n’roll amapaense”, destaca o idealizador do festival, Eder Jofre.

A iniciativa também reforça o papel do Coletivo Novo Rock Amapá como articulador da cena local. Com cerca de 20 bandas integrando o movimento — entre elas KM9, Hammer, Arma de Fogo, Kobra Sofia e Amnésia — o coletivo atua na difusão e no fortalecimento do rock autoral, ampliando o alcance da produção para além das fronteiras do estado.

O evento conta com apoio do Coletivo Fita K7, Mary Paes Assessoria de Comunicação e Imprensa, Caffezinho Retrô, Singular Construção e Eletromecânica Elite.

A expectativa é de casa cheia, reunindo público fiel e novos fãs da cena alternativa. A recomendação é chegar cedo para garantir espaço e aproveitar a noite completa.

Serviço

Data: 25 de abril, sábado

Horário: A partir das 20h

Local: Haule Bar – Rua General Rondon, 3017 – Bairro Trem

Entrada: Gratuita

Fotos: arquivo do projeto

Fotos da banda Penélope Moderna: Jesiel Braga

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

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