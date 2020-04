Prefeitura de Macapá inicia pagamento do funcionalismo público nesta quinta, 23

A Prefeitura de Macapá fará o pagamento da folha municipal de forma antecipada e fracionada a partir desta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Segundo o prefeito Clécio Luís, a medida tem como objetivo diminuir aglomerações em agências bancárias da cidade.

“Todo nosso posicionamento tem o sentido de resguardar a vida de nossa população. Pensamos nessa estratégia como forma de mitigar a circulação de pessoas em filas de bancos, supermercados e ruas de forma geral. O pagamento será feito por núcleos e terá início com o grupo dos aposentados”, explicou o prefeito.

De acordo com o secretário de Administração de Macapá, Michel Fonseca, o novo calendário seguirá o padrão de pagamento dos salários dos servidores dentro do mês vigente. “A mudança se dará apenas no método que será feito, por meio de grupos, iniciando com os aposentados, segue para a área da saúde, educação. Com menos pessoas nas ruas, evitamos o número de contágio da Covid-19”, enfatizou.

A prefeitura ressalta que a população procure acessar os caixas eletrônicos em horários alternados, como método a mais de prevenção. Na capital, as agências de autoatendimento funcionam das 6h às 22h.

Calendário de pagamento:

Quinta (23/04) – Aposentados e pensionistas;

Sexta (24/04) – Saúde e Assistência Social;

Segunda (27/04) – Fiscalização e Educação;

Terça (28/04) – Servidores das outras áreas.

