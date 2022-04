Senac lança Festival que valoriza cultura, turismo e gastronomia regional

O encontro visa apresentar ao público presente a programação e as novidades da edição de 2022

Nesta sexta-feira (22), às 19h, no prédio da Fecomércio, o Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá realiza o coquetel de lançamento do evento gastronômico Festival Sabores do Meio do Mundo.

Reunindo personalidades, instituições públicas, imprensa e empresários locais, o evento apresenta a programação da 2ª edição do Festival, cujo tema é Valorizando a Gastronomia Regional.

Dentre as novidades deste ano, estão as 4 categorias do concurso Chef Senac Tucuju, que agora são: profissional, egresso, amador e mini chef.

A praça de alimentação com comercialização de pratos regionais feitos exclusivamente para o evento, também faz parte das novas atrações, bem como a criação de um roteiro turístico gastronômico e uma honraria que será entregue aos pioneiros da gastronomia amapaense.

O objetivo do Senac é tornar o Festival Sabores do Meio do Mundo um evento permanente no calendário anual de festividades da cidade de Macapá.

Festival Sabores do Meio do Mundo

Em sua primeira edição, o Festival possuía um viés mais pedagógico, com foco na educação e nos alunos egressos do Senac Amapá. Devido ao sucesso, a organização decidiu aumentar a dimensão do projeto e abrí-lo para que profissionais da gastronomia regional e empreendedores do Amapá pudessem participar. Com três dias de programação aberta ao público, o Festival Sabores realizou oficinas, palestras, exposições e o Concurso Chef Senac Tucuju.

Neste ano o evento será realizado nos dias 16, 17, 18 de junho, na quadra do Senac Amapá.

