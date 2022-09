Edital Detran AP SAIU! Concurso oferta 536 vagas!

Edital Detran AP oferece vagas para níveis médio e superior. As provas estão marcadas para dezembro de 2022.

O concurso Detran AP está com edital publicado! O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá está ofertando 536 vagas para níveis médio e superior, sendo 66 imediatas e 470 para formação de cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 3.048,23 a R$ 6.830,76.

A Fundação Carlos Chagas, FCC, é a banca organizadora do certame. As inscrições iniciam dia 12 de setembro terminam no dia 10 de outubro de 2022.

As provas objetivas estão marcadas para serem realizadas dia 11 de dezembro de 2022.

