Réveillon da Beira Rio 2024: Chico César & Geraldo Azevedo estrelam a turnê ‘Violivoz’, em Macapá

Artistas nordestinos apresentam ao público sucessos como ‘Dona da minha cabeça’ e ‘Dia Branco’, no domingo, 31.

Por: Da Redação .Colaboradores: Anita Flexa

Foto: Marcelo Hermes e Internet/Divulgação

A apresentação é totalmente gratuita, no anfiteatro da Fortaleza de São José

Entre todas as atrações que irão abrilhantar a virada de ano em Macapá, uma delas celebra a união de dois talentos nordestinos: Chico César & Geraldo Azevedo, com a turnê ‘Violivoz’. Os dois cantores e compositores irão se apresentar no anfiteatro da Fortaleza de São José, no domingo, 31, durante a programação do Réveillon da Beira Rio 2024, realizada pelo Governo do Amapá.

A apresentação é totalmente gratuita. Como o próprio nome já sugere, ‘Violivoz’ é um show que apresenta uma junção de violões e vozes, trazendo ao público sucessos como ‘Dona da minha cabeça’, ‘Deus me proteja’, ‘Moça bonita’, ‘Pensar em Você’ e ‘Dia Branco’.

O paraibano Chico César e o pernambucano Geraldo Azevedo prometem eternizar um show eletrizante, afinado na irmandade entre os dois grandes artistas. Em cartaz desde outubro de 2021, a turnê já passou por diversas cidades brasileiras e, agora, chega ao Amapá para receber o ano de 2024.

Réveillon da Beira Rio 2024

Os três dias de celebração 30, 31 e 1º alusiva à virada do Ano Novo 2023/2024 conta com a apresentação de 10 atrações nacionais e mais de 50 artistas locais que subiram ao palco. O evento reflete o compromisso do Governo do Estado na valorização dos músicos locais, além do impulsionamento econômico com a geração de emprego e renda durante os dias festivos.

A estrutura do Réveillon da Beira Rio traz um ambiente totalmente moderno com palco, som e iluminação, ofertados pelo Governo do Estado. Os demais investimentos foram garantidos junto ao Ministério do Turismo e ao setor privado, articulados pelo senador Davi Alcolumbre.

Os shows do réveillon são totalmente gratuitos, a estrutura conta com um forte esquema de segurança para garantir a proteção de todos durante o evento.–

