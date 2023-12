Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque sinaliza trilhas e instala novo mirante

Padrão adotado segue as determinações do Manual de Sinalização de Trilhas do ICMBio

A equipe do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, juntamente com comunitários do entorno da unidade de conservação, realizaram diversas ações em campo de sinalização e manutenção de trilhas. As trilhas têm níveis de acesso moderado e muito difícil.

Inicialmente foi sinalizada a Trilha da Copaíba, localizada na base Jupará. Nela o visitante poderá percorrer a distância de 2,250 quilômetros e poderá desfrutar da Corredeira do Jenipapo, localizada no Rio Felício.

Outra sinalização também foi realizada na Trilha Caminhos do Tumucumaque, que foi descoberta recentemente nas atividades de monitoramento da biodiversidade. A trilha está localizada no rio Amapari. O percurso, após uma viagem fluvial de cerca de 28km, tem aproximadamente 3 horas de duração, até chegar ao Mirante da Sumaúma, local implantando juntamente com a trilha. Lá o visitante poderá deleitar-se de um local exuberante e com grande beleza natural.

O turista poderá usufruir das corredeiras e da vegetação de várzea, mata ciliar, bosques, com possibilidade de avistamento de animais silvestres e de diversas espécies de árvores únicas da Amazônia (copaíba, andiroba, angelim, entre outros), proporcionando uma experiência única pra quem gosta de se aventurar, com direito a contemplação da natureza.

As trilhas têm poucas intervenções e um grau de rusticidade elevado e a sinalização está de acordo com o Sistema Nacional de Sinalização de Trilha em Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Estas ações visam otimizar o uso público do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, valorizando a conservação e abrindo espaço para geração de emprego e renda por meio do turismo ecológico.

Para chegar no parque, o visitante deverá contratar um condutor ou uma agência de turismo. O visitante poderá ficar acampado na base Jupará, uma estrutura rústica localizada na entrada do Parque, ou no meio da floresta. A visitação pública é somente permitida mediante prévia autorização da gestão.

Fotos: Claudomiro Cavalcanti/Gileade Chagas Silva

Texto: Alessandra Lameira

Consultora de Comunicação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...