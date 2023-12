Réveillon da Beira Rio 2024: ícone da música sertaneja, Leonardo se apresenta ao público amapaense no domingo, 31

Cantor vai embalar a plateia com sucessos que encantam fãs em todo o Brasil.

Por: Da Redação .Colaboradores: Alexandra Gomes

O cantor Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja, é uma das estrelas que sobem ao palco do anfiteatro da Fortaleza de São José, no domingo, 31, durante o Réveillon da Beira Rio 2024, evento promovido e organizado pelo Governo do Amapá para celebrar o ano novo.

Autor de grandes sucessos apaixonados e ritmados, o artista apresentará ao público amapaense canções como ‘Um Sonhador’, ‘Dona do Meu Destino’, ‘Liga lá em Casa’, dentre outras músicas marcantes de seu repertório.

Nascido em 1963, no estado de Goiás, Leonardo é um dos maiores nomes da música sertaneja de todo o Brasil. Com seus vocais poderosos e comoventes, em ritmos românticos e embalados, ele conquistou o público ao longo de 40 anos de carreira.

O cantor iniciou a trajetória musical na década de 1980, ao lado do irmão, Leandro, que faleceu em 1998. Leonardo seguiu carreira solo e, atualmente, após lançamento de 18 CD’s e seis DVD’s, o artista soma a marca de mais de 30 milhões de cópias vendidas.

Sendo um dos primeiros artistas da música sertaneja a se apresentar fora do país, o cantor abriu portas para que outras gerações explorassem o cenário mundial. Suas apresentações marcaram gerações de fãs ao redor do mundo, inspirando novos talentos.

Além de Leonardo, artistas como Zé Vaqueiro, Chico & Geraldo, e Ana Castela se apresentam na noite de 31 de dezembro.

Réveillon da Beira Rio 2024

O Réveillon da Beira Rio começa no sábado, 30, com apresentações na praia da Fazendinha e na Zona Norte de Macapá. O evento continua no domingo, 31, e na segunda-feira, 1º, no anfiteatro da Fortaleza de São José. Os três dias de celebração reúnem 60 atrações, sendo 10 nacionais.

A estrutura do Réveillon da Beira Rio traz um ambiente totalmente moderno, com palco, som e iluminação, garantidos pelo Governo do Estado. Os demais investimentos foram garantidos junto ao Ministério do Turismo e ao setor privado, com recursos garantidos por articulação do senador Davi Alcolumbre.

O retorno do Réveillon é o estabelecimento de uma nova marca para o Amapá, que se projeta no roteiro de grandes eventos nacionais do fim de ano, movimentando a economia, o turismo, a cultura e as produções locais. Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) a expectativa é que, a cada R$ 1 investido, retorne de R$ 5 a R$ 7 para o estado.

Foto: Divulgação/Internet

Legenda: Artista apresentará ao público amapaense canções como ‘Um Sonhador’ e ‘Dona do Meu Destino’

