Parceria entre SESI Amapá e Prodap garante capacitação para a comunidade do município de Mazagão

Macapá – Por meio do termo de cooperação técnica com o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), o Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá cedeu a unidade móvel de Informática para a capacitação de moradores do município de Mazagão. O público está participando do curso de Criação de Artes, com carga horária de 20 horas.

A iniciativa faz parte do Programa Cidadão Digital e tem o objetivo de proporcionar conhecimento por meio da utilização dos recursos da tecnologia de mídias digitais. Nessa etapa itinerante, Mazagão é o primeiro dos 14 municípios a participarem das capacitações, que também envolvem ações nas áreas de fotografia, áudio e imagem.

De acordo com a coordenadora de unidade operacional do SESI AP, Sandra Duarte, a parceria com o Prodap oportuniza o conhecimento das comunidades que residem no interior do Estado. “Para realizar essas capacitações, o Prodap precisava de uma estrutura. Foi a partir dessa ideia que nós disponibilizamos a nossa unidade móvel, e em contrapartida, eles também ministram cursos para nossos colaboradores”, ressaltou Sandra Duarte.