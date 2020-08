Santana e Ypiranga abrem os jogos de retorno do Campeonato Profissional do AP

Nea última sexta-feira, 31, a Federação Amapaense de Futebol (FAF) apresentou aos clubes profissionais a tabela de retorno dos jogos do Campeonato de Futebol Profissional no período pós- quarentena. Ypiranga Clube e Santana Esporte Clube estreiam no dia 27 de agosto, às 20h no Zerão.

Por causa da pandemia, o Campeonato foi suspenso após o primeiro jogo da segunda rodada, dia 16 de março. Ainda faltam 17 jogos para a grande final, marcada para o dia 07 de outubro.

“A tabela será retomada de onde parou, respeitando as alterações necessárias para encaixar com segurança os clubes que estão em campeonatos nacionais também”, explicou Manoel Figueira, diretor do Departamento Técnico da FAF.

Antes do retorno dos jogos, a FAF organizou um cronograma de testagens dos atletas e comissões técnicas dos clubes. O protocolo das testagens inicia na próxima terça-feira, 04/08 e será executado por uma comissão médica e acompanhado pela Federação a cada rodada.

Pela segurança dos atletas e das comissões, além das testagens, a FAF e os clubes acordaram o fechamento das arquibancadas do Estádio Zerão nesse primeiro momento. Os jogos serão transmitidos pela FAF TV, na plataforma do MyCujoo.

“Enquanto não é seguro abrir as arquibancadas para as torcidas, vamos garantir que o torcedor assista a todos os jogos do campeonato de casa, através da FAF TV. Sabemos que a torcida é parte da emoção da disputa, mas agora, a saúde de todos é prioridade”, ressaltou Netto Góes, presidente da FAF.

Presencial

O expediente presencial também será retomado a partir de segunda-feira, 03/08 na sede da FAF, com o cumprimento de todas as medidas restritivas orientadas pelas autoridades de segurança e saúde.

