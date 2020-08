Astronautas da Nasa completam missão no espaço a bordo da SpaceX

Behnken e Hurley passaram 21 horas na viagem de retorno à Terra



Os astronautas americanos Bob Behnken e Doug Hurley, que foram enviados para a Estação Espacial Internacional na nova cápsula Crew Dragon da SpaceX em maio, desembarcaram nesse domingo (2) nas águas do Golfo do México, ao final da primeira missão tripulada da Nasa em nove anos.

Behnken e Hurley decolaram da estação orbital no sábado e retornaram à Terra, na costa de Pensacola, na Flórida, às 14h28 do horário local, depois de viajar 21 horas a bordo da cápsula “Endeavor”.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 3 de agosto com inscrições são pela web

Amapá tem 36.639 casos confirmados, 2.735 em análise laboratorial, 24.865 pessoas recuperadas e 571 óbitos

Momento Espírita: Conhecendo o velho pai

O pouso bem-sucedido foi o último grande teste da espaçonave de assinatura de Elon Musk para transportar astronautas da Estação Espacial Internacional.

“Em nome das equipes da Nasa e da SpaceX, damos boas vindas no retorno ao planeta Terra. Obrigado por voar com a SpaceX”, disse a missão de controle da empresa no final da viagem.

Reuters

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...