Google confirma 62 novos emojis que serão vistos no Android 11

Já visto recentemente em um teste de benchmark do Google Pixel 4, o Android 11 é considerado a próxima versão do sistema operacional do robozinho verde que deve ser apresentado durante a Google I/O 2020, agendada para acontecer em maio nos Estados Unidos.

Sabendo disso, o Google confirmou oficialmente ao menos uma das novidades que poderão ser conferidas na nova versão do sistema, ainda sem data para lançamento como versão final: a inclusão de novos emojis.

Veja também:

Mostra Fôlego! reúne mais de 10 produções amapaenses na 16ª edição do FIM

No Galeão, Anvisa orienta companhias aéreas sobre coronavírus

Segundo a empresa, o chamado Emoji 13.0 estará já incorporada no Android 11, disponibilizando com isso 62 novos caracteres e 55 variantes de tom de pele e gênero, seguindo o lançamento feito pela Unicode Consortium.

Veja mais no Tudocelular

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...