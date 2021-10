Espetáculo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho – Peça presencial

Depois de duas apresentações de sucesso – com lotação esgotada – nos meses de julho e agosto, o espetáculo “Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho” volta a cartaz no Teatro Rival Refit, A sessão extra será no dia 23 de outubro, às 17h. O espetáculo é baseado na obra homônima de Chico Xavier e psicografado pelo médium mineiro, com texto assinado pelo espírito de Humberto de Campos, que, em vida, foi jornalista, cronista e um dos imortais da Academia Brasileira de Letras.

A peça narra os principais fatos da História do Brasil sob o ponto de vista espiritual. Revela com riqueza de detalhes as ações dos espíritos no desenrolar da nossa história. A novidade do espetáculo é a pioneira utilização de hologramas. Para evitar muitos atores no palco, será usada a tecnologia holográfica, com projeção dos atores em tamanho real, como se estivessem em cena.

Para este espetáculo todos podem pagar meia entrada doando 1kg de alimento não perecível para ajudar a campanha “Salve Produção” e a Sociedade Espírita Ramatis.

Serviço:23/10, Sábado, às 19h30

Ingressos: R$ 30,00 e R$ 60,00

LINK: https://bileto.sympla.com.br/event/68003/d/107917

Local: Teatro Rival Refit

Dia – 23 de outubro- sábado, às 19h30 – Abertura da casa: Uma hora antes do show.

Teatro Rival Refit – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia – Rio de Janeiro.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19:

O Teatro Rival Refit vai abrir para lotação reduzida, com aproximadamente 70% de sua capacidade total, a fim de que seja obedecido o distanciamento mínimo obrigatório.

A partir do dia 15 de setembro, será obrigatório apresentar o comprovante de vacinação – carteira de vacinação digital do ConecteSUS, a própria caderneta física ou um papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde – para entrar no Teatro Rival Refit. A regra da Prefeitura do Rio vale para todas as casas de show e outros lugares públicos fechados.

O Teatro Rival Refit recebe o público com som ambiente, ar condicionado e serviço de bar, seguindo, claro, todos os protocolos sanitários para proteger público, artistas e funcionários.

Vale lembrar que, antes de cada show, a casa passa por processos de higienização e sanitização, feitos por empresa especializada. E nossa equipe está treinada para seguir todos os protocolos de segurança indicados pelas autoridades competentes.

Na entrada, todos terão temperatura aferida, e haverá dispensers de álcool 70° em gel distribuídos pelas dependências do teatro.

O uso de máscara é obrigatório para entrar e circular pela casa. Clientes só podem retirar a máscara para o consumo de bebida e comida, sentados em seus devidos lugares.

Cuidar da própria saúde e da saúde dos outros é também uma forma de resistência.

Contamos com a compreensão e a colaboração de todos. Desde já, agradecemos de coração.

Seja bem-vindo!

Equipe Teatro Rival Refit.

CAMPANHA SALVE PRODUÇÃO

O Teatro Rival Refit se uniu à campanha Salve Produção para ajudar os profissionais do setor de entretenimento, extremamente afetados pela pandemia e pela parada dos eventos artísticos.

Então, estamos recebendo doações de alimentos não perecíveis para distribuir cestas básicas a esses profissionais da cadeia cultural.

Seria muito bom poder contar com a colaboração de você, cliente amigo, para levar sua contribuição quando for assistir, presencialmente, a qualquer show no Teatro Rival Refit.

A arte agradece.

Abertura da casa às 16h

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado