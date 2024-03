Marabaixo da aceitação abre a programação do ciclo do marabaixo, no Barracão Tia Gertrudes.

No próximo sábado, dia 30, o Barracão da Tia Gertrudes, localizado na Favela, será o palco principal da abertura do Ciclo do Marabaixo em Macapá. Esta manifestação cultural secular, que ocorre anualmente, inicia-se em sincronia com parte do calendário litúrgico da Igreja Católica e estende-se até o “Domingo do Senhor”, após o Dia de Corpus Christi.

O Ciclo do Marabaixo é um evento festivo repleto de rituais ancestrais, enraizados nas tradições afro-amapaenses. Entre as atividades programadas, destacam-se o levantamento dos mastros, as rezas, ladainhas, danças, cantorias e palestras. Além disso, não faltarão os emblemáticos momentos de marabaixo, acompanhados da tradicional “gengibirra” e do reconfortante “cozidão” (caldo de carne), servidos gratuitamente às comunidades participantes.

O ponto alto deste ritual é o “Marabaixo da Aceitação”, marcado para o “Sábado de Aleluia”, a partir das 17h. Este evento simbólico acontece quando os festeiros do ano em curso recebem as bandeiras da Santíssima Trindade dos Inocentes, em uma comovente celebração lúdica e religiosa. Neste momento, rogam proteção e expressam gratidão à Trindade, cultuada com devoção na Favela.

Reconhecido como a mais autêntica manifestação cultural amapaense, o Marabaixo recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em novembro de 2018, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O calendário cultural do Amapá reserva inclusive um dia específico para esta manifestação tradicional, o dia 16 de junho, designado como o “Dia Estadual do Marabaixo”.

Os festejos do Ciclo do Marabaixo não apenas celebram as raízes afro-amapaenses, mas também fortalecem os laços comunitários e perpetuam as tradições ancestrais. Além de atrair visitantes de outras regiões, contribuem significativamente para a promoção da cultura local e para o turismo cultural no Estado do Amapá.

Dentre as guardiãs do Marabaixo da Favela, destaca-se a figura emblemática de Gertrudes Saturnino, reconhecida como uma matriarca dessa manifestação cultural. Tia Gertrudes, como carinhosamente era chamada, foi não apenas uma líder comunitária, mas também uma mestra na arte do Marabaixo. Seu legado perdura através do Barracão Tia Gertrudes, um espaço que vai além das festividades, sendo um símbolo de identidade e pertencimento para as comunidades afrodescendentes do Amapá. Representa a luta incansável pela preservação das tradições e pela valorização da cultura ancestral.

O Barracão da Tia Gertrudes fica localizado na avenida Duque de Caxias, 1203, no bairro de Santa Rita, antiga Favela. As caixas irão rufar a partir das 17h.

Fotos: Gabriel Penha

Comunicação: Cláudio Rogério

96 991418420

