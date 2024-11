Ministério da Agricultura e Pecuária promove Reunião Técnica sobre vassoura-de-bruxa da mandioca na Embrapa Amapá

A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), promove nos dias 12 e 13 de novembro (terça-feira e quarta-feira), Reunião Técnica sobre a “Vassoura-de-Bruxa da Mandioca”, a mais recente ameaça fitossanitária para esta cadeia produtiva. O evento será realizado na Embrapa Amapá, em Macapá, nos períodos da manhã e tarde. É destinado a gestores e técnicos da defesa agropecuária, da extensão rural, produtores e pesquisadores. Será transmitido pelo canal da Embrapa no Youtube, por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=-Xj9Ux3qxpY

O objetivo desta Reunião Técnica é definir medidas viáveis de contenção dos focos da doença, discutir as melhores formas de divulgação desta nova praga quarentenária presente, e as alternativas para o manejo integrado da doença.

Vassoura-de-bruxa da mandioca – A partir de análises biológicas e moleculares, a Embrapa Amapá e a Embrapa Mandioca e Fruticultura confirmaram, em 2024, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) o primeiro relato da presença, no Brasil, do fungo Ceratobasidium theobromae, também conhecido como Rhizoctonia theobromae, causador da doença vassoura-de-bruxa da mandioca. O patógeno foi confirmado por laudo do Mapa, por meio de análise de identificação da espécie realizada por equipe deste Ministério.

A doença foi constatada inicialmente nos plantios de mandioca das terras indígenas de Oiapoque, município do estado do Amapá, localizado na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. A presença de Ceratobasidium theobromae representa risco de significativa redução na produtividade das plantas de mandioca afetadas. Até o momento, este fungo não foi detectado em outros hospedeiros no Brasil.

A programação conta com relatos de dirigentes e técnicos especializados do Mapa, da Embrapa, da Funai, do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado Amapá (Rurap), da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro), e do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnologias do Estado do Amapá (Iepa), sobre suas respectivas atuações em torno do combate e controle da vassoura-de-bruxa da mandioca.

O panorama do manejo da vassoura-de-bruxa da mandioca na Guiana Francesa será apresentado por pesquisador da instituição francesa “Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad)”.

O pesquisador Carlos Estevão Leite Cardoso, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, frisou que a cadeia produtiva da mandioca está diante de mais um desafio. “Ainda bem que estamos começando a enfrentar esse problema de forma conjunta e coordenada. A iniciativa da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados em promover esta Reunião Técnica é extremamente importante para alinharmos as ações e mobilizar competências e condições para mitigar os efeitos da Vassoura de Bruxa da Mandioca”.

O presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados do Mapa, Eloizio Lopes, destacou o poder destrutivo e de fácil disseminação do fungo causador da doença. “Considerando essas particularidades, serão abordados nos dois dias do evento, aspectos técnicos da doença, as medidas de contenção e esclarecimentos em nível regional e nacional, bem como as estratégias pensadas para o futuro que, necessariamente, devem considerar a convivência com essa nova Praga Quarentenária Presente, a qual apresenta elevado potencial para o comprometimento de toda a cadeia da mandiocultura no Brasil”.

A equipe organizadora da Reunião Técnica é composta por Eloizio Barbosa Lopes Júnior, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados do Mapa; Carlos Estevão Leite Cardoso, Hermínio Souza Rocha e Helton Fleck da Silveira, da Embrapa Mandioca e Fruticultura; e Cristiane Ramos de Jesus, Adilson Lopes Lima e Jackson de Araújo dos Santos, da Embrapa Amapá.

Programação

Dia 12/11 (Terça-feira)

9:00 – 9:30. A Vassoura de Bruxa da Mandioca, a identificação do agente causal. Pesquisador Saulo Alves Santos de Oliveira (por videoconferência). Embrapa Mandioca e Fruticultura.

9:30 – 10:00. Ações do Mapa no Enfrentamento da Vassoura de Bruxa da Mandioca – Sistema de Comando de Incidentes. Glauco Teixeira.

10:00 – 10:30 Intervalo

10:30 – 11:00. Situação da Vassoura de Bruxa da Mandioca no Estado do Amapá. Pesquisador Adilson Lopes Lima – Embrapa Pecuária Sul (cedido à Embrapa Amapá).

11:00 – 11:30 Principais etnias indígenas afetadas e consequências. Jackson de Araújo dos Santos – Embrapa Amapá.

11:30 – 12:00 Debate. Moderadora: Cristiane Ramos de Jesus. Embrapa.

14:00 – 14:30. O panorama do manejo da Vassoura de Bruxa na Guiana Francesa. Pierre Marraccini. Cirad.

14:30 – 15:00. Ações para enfrentamento da Vassoura de Bruxa da Mandioca no âmbito da Rede Reniva. Hermínio Souza Rocha. Embrapa.

15:00 – 15:30 Intervalo

15:30 – 16:00. Produção de materiais de plantio em larga escala para o enfrentamento da Vassoura de Bruxa da Mandioca. Benedito Dutra Luz de Souza. Agropecuária Milênio.

16:00 – 16:30. Um Arranjo Organizacional para Ações de Manejo Integrado da Vassoura de Bruxa da Mandioca no Estado do Amapá. Helton Fleck da Silveira. Embrapa.

16:30 – 17:00. Debate Moderador: Adilson Lopes Lima. Embrapa Amapá.

Dia 13/11 (Quarta-feira)

8:30 – 9:00. A experiência da Funai no enfrentamento da Vassoura de Bruxa da Mandioca no Estado do Amapá. João Benedito Vilhena dos Santos – Chefe do Serviço de Gestão Ambiental e Territorial da Funai /Segat.

9:00 – 9:30. Ações do Rurap de comunicação e identificação dos focos da Vassoura de Bruxa da Mandioca no Estado do Amapá. Jorge Rafael Barbosa Almeida – Diretor Presidente do Rurap.

9:30 – 10:00 Intervalo

10:00 – 10:30. Ações da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro) no enfrentamento da Vassoura de Bruxa da Mandioca no Estado do Amapá. Tiago Baltazar Cardoso – Auditor Fiscal Agropecuário da Diagro.

10:30 – 11:00. A contribuição do Instituto de Pesquisas e Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá frente à Vassoura de Bruxa da Mandioca. Marcelo Carim – Pesquisador do Iepa.

11:00 – 12:00 Debate. Moderador: Carlos Estevão Leite Cardoso. Embrapa.O período da tarde está reservado para reunião da Câmara Setorial da Mandioca.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...