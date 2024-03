Amapá registra mais de mil inscritos na Lei Paulo Gustavo

Com o prazo de inscrições prorrogado, os interessados têm até 25 de março para se inscrever.

Por: Alexandra Flexa

O Governo do Amapá registra 1.160 pessoas inscritas nos editais Latitude Zero e Maré Cheia, lançados através da Lei Paulo Gustavo (LPG) para apoiar produtores de cultura. As inscrições para os projetos são gratuitas e foram prorrogadas até 25 de março. Mais de 1,2 mil iniciativas culturais podem concorrer a fomentos e prêmios em todos os 16 municípios do estado.

Para ampliar o alcance dos projetos, a Secretaria de Cultura do Estado (Secult) iniciou o trabalho de busca ativa pelos municípios, com reuniões, palestras, oficinas, e atividades voltadas a entidades e grupos culturais, que levam informações sobre os editais, esclarecendo dúvidas e auxiliando os interessados, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar.

As equipes de campo iniciaram as buscas ativas pelo município de Oiapoque e, desde então, os coordenadores já percorreram as cidades de Mazagão, Serra do Navio, Calçoene, Macapá, Cutias e Itaubal.

Para a secretária de Estado da Cultura, Clicia Vieira Di Miceli, o prazo estendido garante que mais pessoas tenham acesso ao incentivo, que fortalece e valoriza as tradições culturais amapaenses.

“As buscas ativas estão ocorrendo para garantir este acesso democrático e de direito dos nossos fazedores de cultura”, pontuou Clicia.

Edital de fomento Latitude Zero

Pode se inscrever no edital Latitude Zero qualquer agente cultural residente ou domiciliado no Amapá há pelo menos dois anos. O agente pode ser Microempreendedor Individual (MEI), pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Quem se inscrever deve ser responsável pelo projeto, exercendo a função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou de destaque, com capacidade de decisão na proposta contemplada.

O certame irá alcançar 334 projetos culturais relacionados ao audiovisual, como oficinas, cursos, feiras, produções relacionadas ao setor, podendo ser realizadas por segmentos diversos, como teatro, dança, cultura gospel, batuque, marabaixo, entre outros. Ao se candidatar, o interessado deve enviar a seguinte documentação obrigatória:

Edital de Premiação para Agentes Culturais – Maré Cheia

As inscrições do edital Maré Cheia também preveem residência de, no mínimo, dois anos no estado, além de contemplar pessoa física, MEI, pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos e coletivos ou grupos sem CNPJ, representado por pessoa física. São previstas 835 premiações no certame.

Cada concorrente pode se inscrever em apenas uma categoria do edital.

