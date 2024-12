Tribunal de Justiça do Amapá mantém excelência e conquista primeiro lugar na categoria Ouro do Prêmio CNJ

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) reafirma sua posição de destaque no cenário nacional ao conquistar a Categoria Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2024, na terça-feira (3). O reconhecimento, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorreu durante o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), em Campo Grande (MS). O presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho, recebeu a premiação que coroa sua gestão à frente do Poder Judiciário amapaense e enaltece o esforço coletivo da instituição.

Segundo o presidente do TJAP, o resultado dignifica o trabalho de magistradas e magistrados, servidoras e servidores que se dedicam diariamente para oferecer uma justiça mais célere e de qualidade. O desembargador Adão Carvalho ressaltou que a conquista é fruto de uma equipe plural e comprometida, que trabalha com harmonia e foco na excelência jurisdicional.

“Essa conquista nos motiva a avançar ainda mais. Essa vitória é coletiva, resultado da competência de profissionais dedicados da nossa equipe. Com isso, o TJAP reafirma seu afinco na prestação jurisdicional e responsabilidade no atendimento às demandas da sociedade. O Ouro alcançado reflete não apenas o trabalho técnico, mas também a sensibilidade de uma instituição que entende a importância de sua missão para a população. Parabéns ao Poder Judiciário do Amapá e a todos os profissionais do Tribunal. Seguiremos firmes no propósito de oferecer uma justiça cada vez melhor para nosso povo”, concluiu Adão Carvalho.

Presentes também pelo TJAP, na entrega do Prêmio, o corregedor-geral, desembargador Jayme Ferreira; os juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria, Marina Lustosa e André Gonçalves, respectivamente; e o secretário-geral, Veridiano Colares. Os titulares das Secretarias da Secretaria de Gestão Processual e Eletrônico, Adelson Marques; e da Secretaria de Gestão de Sistemas, Luiz Henrique; a chefe de Gabinete da Corregedoria, Rafaela Smith e o assessor da juíza auxiliar da Presidência, Jhonatha Lima.

Mais sobre o Prêmio CNJ de Qualidade

O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números, implementado desde 2013. Ao longo dos anos, vários critérios foram aperfeiçoados e incluídos no regulamento da premiação, dividida em quatro eixos principais: governança; produtividade; transparência; dados e tecnologia. Utiliza-se uma metodologia de avaliação dos tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados. Assim, em cada segmento de justiça, os tribunais são classificados em quatro categorias, a saber: “Excelência, “Diamante”, “Ouro” e “Prata”.

Todos os tribunais participam do Prêmio CNJ de Qualidade, incluindo os tribunais superiores, os 27 Tribunais de Justiça (TJs), os seis Tribunais Regionais Federais (TRFs), os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os três Tribunais de Justiça Militar (TJMs) dos estados.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares, com informações do CNJ

