Documentário destaca história de uma das principais lideranças femininas da Amazônia

A trajetória de luta em defesa de comunidades amazônicas da ambientalista quilombola, bisneta de negros escravizados, Valcléia Lima, foi retratada no documentário “Somente Val”, lançado em celebração ao mês da Consciência Negra. O vídeo está disponível gratuitamente no: youtu.be/tPFnsYG4WGc.

Valcléia Lima é superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades na Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com aproximadamente 30 anos de atuação em muitos projetos e ações no Amazonas e no Pará.

Ela nasceu na comunidade quilombola Murumuru, a 40 quilômetros de Santarém (PA). Seu pai, Mário de Prazeres Lima, estudou apenas até a terceira série, mas sempre reconheceu a importância dos estudos para o futuro de seus filhos, conforme relata a ambientalista.

“Desde muito cedo, eu e meus irmãos tivemos que morar na casa de pessoas para ir em busca do conhecimento. Ele [pai de Valcleia] dizia claramente ‘vocês têm que estudar, porque nós somos negros e a cor da pele de vocês será um fator que vai exigir de vocês um esforço maior’. E nós sempre fomos em busca de conhecimento”, conta.

Valcléia se formou em Gestão Pública, com especialização em Inovação e Difusão Tecnológica. Sua carreira profissional ganhou destaque pelo trabalho no Projeto Saúde e Alegria, executado no Pará, e na coordenação do Programa Bolsa Floresta (PBF), implementado pela FAS em Unidades de Conservação (UCs), no Amazonas.

Desde 2018, atua como superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS e lidera uma equipe de quase 80 pessoas, com uma visão guiada para um futuro mais justo, inclusivo, tolerante, verde e sustentável em favor das comunidades amazônicas.

“Somos muito felizes em ter uma companheira como a Valcléia. Ela é símbolo de amor às suas raízes amazônicas, ao quilombo, à cor da sua pele. Sempre trabalha com um olhar empático e pronto para escutar ativamente o próximo, o que nos traz um bem-estar gigante”, compartilha Virgilio Viana, superintendente geral da FAS e parceiro de Val em diversas iniciativas ambientais.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

