Réveillon do Amapá: Governo do Estado lança programação do maior ano novo da Amazônia

O Governo do Estado apresenta nesta sexta-feira, 6, a programação do “Réveillon do Amapá – o maior ano novo da Amazônia”. Serão 4 dias de shows gratuitos, empreendedorismo e muita diversão. O evento recebe apoio do senador Davi Alcolumbre, e quem anuncia as atrações é a atriz Giovanna Antonell i e o apresentador Zeca Camargo, com participação especial no lançamento.

A programação cultural e festiva contará com artistas nacionais e locais, além de fomentos para todos os municípios. O Réveillon projeta o Amapá no roteiro de grandes eventos nacionais do fim de ano, movimentando a economia, o turismo, a cultura e as produções regionais.

O evento recebe o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, e do setor privado, responsável pela contratação dos shows nacionais. A coordenação da programação é das secretarias de Estado da Cultura (Secult) e Turismo (Setur).



Local: atrás da Fortaleza de São José de Macapá

Data: 06/12/2024 às 11h0

Endereço: às margens do Rio Amazonas

Contato: Winicius Tavares: (96) 99162-9161

