SESI e SENAI Amapá formam primeira turma do Novo Ensino Médio no estado

Para entrar na história da educação do Amapá. Esse foi o sentimento que marcou a cerimônia de formatura da primeira turma do Novo Ensino Médio do estado. O diferencial que os concluintes levam para o mercado de trabalho é que, além do diploma da educação básica, ofertado pelo SESI, os alunos foram certificados no curso técnico de Redes de Computadores, ministrado pelo SENAI.

A nova experiência de ensino passa a ser obrigatória a partir do próximo ano para todas as escolas da rede pública e privada, conforme alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E no Brasil, o SESI e o SENAI foram as primeiras instituições a adaptarem seus currículos.

Entre as novidades, constam a ampliação da carga horária de 2.400 para 3.000 horas totais, a oferta dos itinerários formativos (Matemáticas e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicada) e a formação técnica e profissional.

Na solenidade de entrega dos certificados, a diretora da Escola SESI Amapá, Valena Calandrini, destacou o diferencial que os estudantes levam para a vida profissional. “Com o modelo curricular inovador, que valoriza o protagonismo juvenil, eles tiveram a oportunidade de cursar itinerários formativos ligados à demanda de mercado, proporcionando um aprofundamento entre seu propósito e carreira”, completou a gestora.

O pai da aluna concluinte Luiza Ribeiro, Marcos Boução, era só alegria. Estudante da Escola SESI Amapá desde a Educação Infantil, a filha entra para a história da instituição. “É motivo de grande satisfação vê-la completando essa fase da vida e, ainda, sendo pioneira nesse novo modelo”, comentou Marcos, que também relembrou das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, por conta da pandemia. “Foram momentos difíceis, mas a escola não poupou esforços para adaptar as aulas e garantir o ensino de qualidade”, concluiu.

Para fechar o evento, os alunos Bruno Cavalcante, Ingrid Ribeiro, Helena Flexa e Ananda Brasil proferiram discursos em nome dos colegas e para homenagear os professores e pais presentes. Os jovens falaram da emoção que é concluir a etapa de estudos e da saudade que vão sentir dos momentos vividos no ambiente escolar.

Também participaram da cerimônia, os professores do SESI, Bruno e Charles Quaresma; o coordenador pedagógico do SESI, John Tavares; a coordenadora pedagógica do SENAI Amapá, Dirlene Reis; e o instrutor do SENAI na área de Redes de Computadores, Joseph Rocha.

