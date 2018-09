Sesc Amapá oferta realização de mamografia gratuita em Macapá

O Sistema Fecomércio por meio do Sesc Amapá, oferta gratuitamente exames de mamografia e PCCU (preventivo) na unidade móvel “Sesc Saúde Mulher”.

A unidade atua na prevenção do câncer de mama e colo de útero através da realização de exames de rastreamento como a Mamografia Digital e Citopatológico, além de ações educativas para a promoção da saúde.

O exame de mamografia é destinado a mulheres na faixa etária de 50 a 69 e o PCC para mulheres entre 25 a 64 anos e os agendamentos ocorrem em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Como utilizar o Serviço

É necessário ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, levar cópia do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Na UBS será feita a requisição do exame, que será enviada junto com as cópias da documentação ao Sesc Amapá.

O agendamento também pode ser realizado diretamente na unidade Sesc Araxá todas as sextas-feiras.

Sobre o Sesc Saúde Mulher

O projeto Sesc Saúde Mulher, também conta com a parceria do Hospital de Câncer de Barretos no fortalecimento e qualificação dos programas de rastreamento dos canceres de mama e de colo de útero, por meio do intercâmbio de experiências gerenciais e tecnológicas. O hospital, além de treinar as equipes de trabalho também será o responsável pela emissão do laudo dos exames de mamografia.