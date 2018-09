Programa Especial MPA desta sexta-feira recebe o cantor, violonista e compositor santanense e amazônida Cley Lunna.

Especial MPA vai ao ar as 15H pela rádio Universitária FM com transmissão ao vivo pela Amazônia Brasil Rádio Web CHICOTERRA.COM com apresentação do professor João Borges filho num oferecimento da Baiuca do Chico Terra, o ponto de cultura da Amazônia.