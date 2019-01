Aniversário de 261 anos de Macapá terá 4 dias de programação

A Prefeitura de Macapá prepara uma programação com quatro dias de festa em comemoração ao aniversário de 261 anos da capital amapaense. Haverá atividades esportivas, gastronômicas e culturais. As festividades iniciarão dia 1º de fevereiro com o Samba no Mercado Central, programações culturais e esportivas, com torneio de futsal, vôlei e esportes radicais no CEU das Artes.

No sábado, 2 de fevereiro, terá a comemoração de aniversário do Residencial Jardim Açucena, com atividades esportivas, apresentação de projetos sociais, como Anjos da Guarda, capoeira e embaixadinha de futebol, zumba, além de show cultural. À tarde, ainda ocorrerá o Festival de Iemanjá, na Beira-Rio.

Domingo, dia 3 de fevereiro, terá torneiro de futlama no Trapiche Eliezer Levy, lançamento das obras literárias, Estação Criança na Praça Veiga Cabral e shows diversos no Palco Lagoa da Praça Floriano Peixoto, ainda com feira de artesanato e gastronômica do Instituto Municipal de Turismo (Macapatur).

No dia 4, segunda-feira, haverá salva de canhões na Fortaleza de São José de Macapá, missa em ação de graças na Igreja Matriz de São José, encontro das bandeiras, cortejo artístico e cortejo do Banzeiro do Brilho de Fogo. À tarde, as comemorações seguem com shows regionais na Floriano Peixoto, apresentação das escolas de samba e feira de artesanato e gastronômica.

Cássia Lima