Resultado Processo Seletivo 2019 da Unifap será publicado nesta quinta (24)

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) divulgará a partir das 17h desta quinta-feira, 24, o resultado do Processo Seletivo 2019 (PS Unifap 2019), que selecionou alunos para os cursos de graduação presenciais ofertados no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Ao todo, foram ofertadas 675 vagas, distribuídas em 31 graduações.

A lista provisória de aprovados estará disponível para a imprensa no auditório do Conselho Superior (Consu), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). A relação também será transmitida ao vivo pela rádio Universitária (96,9 FM) e estará disponível no site da Unifap.

A classificação de candidatos no PS Unifap 2019 foi feita na ordem decrescente da pontuação obtida na soma das cinco notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 ou 2017, em cada curso e de acordo com cada categoria estabelecida no Anexo I do edital de seleção.

Concorreram às vagas ofertadas no PS Unifap 2019 pessoas que participaram do Enem em 2017 ou 2018 e com o ensino médio concluído até o período de matrícula, caso tenham sido aprovados no processo seletivo.

Para atender ao que estabelece a Lei nº 12.711/12, a Unifap reservou, por curso e turno, 50% das vagas aos candidatos que cursaram, integralmente, o ensino médio em escolas públicas.

O resultado final será divulgado na data provável de 29 de janeiro.

