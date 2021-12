Encerramento da primeira etapa de capacitação empreendedora para mulheres reeducandas no Iapen

Ação promove ressocialização, por meio do desenvolvimento empreendedor nas reeducandas

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), encerra primeira etapa de capacitação empreendedora para 33 mulheres em cumprimento de pena no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen). Iniciativa faz parte do Termo de Cooperação assinado entre Sebrae e Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap). O objetivo é qualificar mulheres que estejam em regimes fechado, semiaberto ou aberto.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a capacitação auxilia para que as reeducandas possam ser reinseridas no mercado de trabalho após o cumprimento das penas. Neste primeiro ciclo, vários temas trabalhados foram voltados a realizar sonhos e enxergar oportunidades em meio às dificuldades.

“É com muita alegria que nós encerramos essa primeira etapa, no qual trabalhamos temas para inspirar a vontade de empreender, gerar a própria renda, ter independência financeira e contribuir com a família. Essa capacitação empreendedora é de extrema importância para estimular que as mulheres sentenciadas assumam o protagonismo das vidas delas”, destaca a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Projeto

Projeto final capacita mulheres que estejam sentenciadas no Iapen e atende aos familiares do sexo feminino das reeducandas. Após encerramento da primeira etapa, as atividades retornam em fevereiro/2022. A conclusão do curso está prevista para agosto de 2022, prazo estabelecido no Termo de Cooperação Técnica.

Cooperação

O Termo de Cooperação Técnica entre o Sebrae, Tjap e Iapen, foi assinado no dia 13 de agosto de 2021. Ação faz parte da programação da campanha organizada pelo Tjap, intitulada Agosto Lilás, que conscientiza a sociedade pelo fim da violência contra a mulher.

Coordenação

O programa de capacitação empreendedora para 33 mulheres em cumprimento de pena no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen), é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE/Sebrae/AP), Denise Nunes e pela gestora de projetos da UEE/Sebrae/AP, Ademilce Batista.

O encerramento da capacitação empreendedora para mulheres em cumprimento de pena, ocorreu no Iapen, na última quarta (15), às 14h30.

