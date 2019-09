Tenha um sono reparador

Confiras dicas para uma boa noite de sono

Rafael Coelho*

Junto com uma alimentação balanceada e atividade física, ter uma boa noite de sono garante para você melhor disposição

O sono reparador é importante para a saúde geral do corpo. Junto com uma alimentação balanceada e atividade física, ter uma boa noite de sono garante para você melhor disposição, tanto física como mental.

Os benefícios do reparador:

-Aumenta a imunidade

-Preveni doenças cardiovasculares

-Entusiasmo

O repouso é importante para quem faz atividade física. Claro que esse período de sono é individualizado, mas segue a regra das 8 horas noturnas. Durante o sono, o hormônio de crescimento, que é o GH (“growth hormone”), realiza a absorção do esforço, oferecendo ao organismo todas as vantagens do trabalho físico. Sem o GH, a atividade física provocaria apenas desgaste e envelhecimento precoce dos tecidos envolvidos.

Dicas para uma boa noite de sono:

Só vá para cama na hora de dormir e não esperar o sono chegar;

Não utilize as “telas” uma hora antes de deitar. Não leve o aparelho de celular para cama;

Alimente-se até duas horas antes de dormir;

Sentiu uma fominha antes de dormir? Tome chá de alegrim, erva-doce, camomila ou sálvia. Bebidas com cafeína estão proibidas;

Não faça exercícios físicos perto da hora de dormir;

Durma no quarto escuro;

Quer relaxar mais ao dormir? Utilize um difusor com óleo essencial de lavanda;

Você também pode ouvir um som de meditação antes de dormir, como taças tibetanas;

A respiração devagar e profunda vai oxigenar seu cérebro e tranquilizar você. Não leve problemas para cama.

Bom sono!

Busque sempre a sua melhor versão. Siga-me nas redes sociais e fique sempre atualizado com informações sobre saúde e bem-estar. Obrigado e até o próximo encontro

*Rafael Coelho (CRM: 23943/PE) é médico.

Folha de Pernambuco

Curtir isso: Curtir Carregando...