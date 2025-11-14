Como o clima extremo em Belém afeta a saúde (e o futuro) da população

No pior cenário de aquecimento global, cada vez mais mortes por doenças respiratórias e cardiovasculares na capital paraense poderão ser atribuídas ao estresse térmico

Por Gabriel Alves, da Agência Einstein

Em Belém, cidade-sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), as variações de temperatura além do habitual já deixaram de ser uma característica meramente climática para se tornar uma ameaça concreta à saúde pública. Em dias muito quentes, o número de óbitos por doenças respiratórias e cardiovasculares atribuíveis às temperaturas extremas aumenta significativamente.

A informação é conhecida pela comunidade científica, com mais evidências surgindo nos últimos anos. Um estudo publicado em 2020 na revista Sustentabilidade em Debate mostra que a capital paraense tem picos de temperatura de bulbo úmido de 31,5°C, medida que combina índices de calor e umidade para traduzir melhor os efeitos da temperatura no corpo humano. Valores acima de 29°C já significam risco extremo para nosso organismo, que não consegue se resfriar adequadamente por meio da transpiração.

Com 1,4 milhão de habitantes e uma das maiores densidades urbanas da Amazônia, a média de temperatura de bulbo úmido em Belém é de 28,2°C, já considerada de alto risco. Nesse cenário, por exemplo, pessoas com condições de saúde pré-existentes devem evitar atividades físicas.

O futuro climático da cidade também preocupa. É o que aponta o chamado RCP8.5 — sigla em inglês para Cenários Representativos de Concentração, utilizados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) —, que descreve o cenário em que as emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo sem controle.

Esse indicador considera que a temperatura média global pode aumentar cerca de 4°C até o fim do século, muito acima da meta internacional de 1,5°C, estabelecida em 2015 no Acordo de Paris. Se isso ocorrer, cidades como Belém entrarão em uma zona de risco extremo, em que o calor e a umidade atingem níveis tão altos que o próprio ato de respirar se torna fisicamente difícil — e é aí que um excedente de 40% de mortes pode ocorrer.

A relação entre o clima e a saúde também se manifesta em outras frentes, como na expansão de doenças transmitidas por vetores. No estado de São Paulo, o aumento das temperaturas médias e as mudanças no regime de chuvas têm ampliado o período de transmissão da dengue. Só no estado, houve 2 milhões de casos em 2024.

Um estudo publicado em 2025 na PLOS Neglected Tropical Diseases projeta que, sob o mesmo RCP8.5, a presença do mosquito Aedes aegypti poderá crescer 92% no Sudeste até 2080, elevando o potencial de transmissão de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Calcula-se que cerca de 40% das infecções possam ser atribuídas ao aumento da temperatura, que acelera o ciclo do mosquito e favorece sua proliferação.

Esses dados estão organizados na plataforma MAIS – Meio Ambiente e Impacto na Saúde, anunciada pelo Einstein Hospital Israelita em Belém, durante a COP30. O MAIS reúne dados meteorológicos (Inmet), demográficos (IBGE), do DataSUS (incluindo mortes e internações) e informações socioeconômicas, somando mais de 50 indicadores e 40 fontes públicas dos últimos anos. As informações são processadas com base nas evidências científicas disponíveis, além de modelos matemáticos e artigos científicos que passam pela curadoria do Einstein.

“Temos observado — e isso não é previsão de futuro nem suspeita — que mudanças climáticas têm impacto na saúde. Se há uma elevação de temperatura, sabemos que crescem os impactos no sistema cardiovascular, por causa do aumento da pressão arterial, especialmente em pessoas vulneráveis, como idosos”, observa Sidney Klajner, presidente do Einstein.

Outro exemplo: em agosto de 2024, houve significativa piora da qualidade do ar por causa das queimadas no país. “Pacientes que já tinham uma afecção respiratória pioraram, e a demanda à procura de atendimento médico foi muito maior, nos setores público e privado, um aumento de 190%”, ressalta Klajner. “Nesse caso, o gestor, informado dessa tendência ou do surgimento de queimadas, já pode determinar medidas, como intensificação de orientações à população, distribuição de máscaras e reforço nas equipes em unidades básicas de saúde.”

A plataforma tem como objetivo tornar nítido e mais próximo o problema climático. “O MAIS tem uma vocação muito clara: tangibilizar a relação entre as mudanças climáticas e o impacto na saúde da população. Ele tira essas questões da imaginação das pessoas, dos cenários abstratos, e transforma tudo em algo palpável, mensurável e localmente determinável”, analisa o médico Edson Amaro Jr., superintendente de Dados Globais e Tecnologias Avançadas para Equidade do Einstein. “Quando você consegue ver o que acontece na sua cidade, no seu estado, isso muda completamente a forma como você entende esses problemas.”

Desigualdade social e de dados

No caso de Belém, certas características potencializam o impacto do calor. Nas franjas urbanas, moradias precárias e pouca ventilação agravam o estresse térmico. Quando o calor se intensifica, os bairros mais pobres são os que mais sofrem, pela falta de ar-condicionado e de isolamento térmico. Além disso, a capital paraense tem alta proporção de idosos e crianças, justamente os grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor e da poluição.

A cidade tampouco possui estação automática de monitoramento da qualidade do ar. “Quando você tenta acessar informações sobre o impacto de clima e poluição em saúde no Amazonas, os dados são insuficientes para responder perguntas de uso prático. A plataforma acaba evidenciando também essa falta de dados granulares e enfatiza a necessidade urgente de expandir nossa infraestrutura de monitoramento ambiental”, pontua Amaro.

Algumas experiências internacionais demonstram que é possível proteger vidas com políticas públicas baseadas em dados. Cidades europeias como Paris e Barcelona implementaram “planos de calor” que incluem alertas antecipados à população vulnerável, abertura de centros de refrigeração públicos e adaptação de jornadas de trabalho em dias de clima extremo.

Por sua vez, o Plano de Ação ao Calor de Ahmedabad, na Índia, é considerado modelo global. Implantado após uma onda de calor que matou 1.344 pessoas em 2010, o plano evita cerca de 1.190 mortes anuais desde 2013. A taxa de mortalidade nos dias mais quentes (quando os termômetros marcam 45°C ou mais) caiu 27% após sua implantação. O sistema de alerta precoce indiano inclui capacitação de profissionais de saúde, comunicação massiva em diferentes formatos e foco em populações vulneráveis.

São exemplos que podem ajudar a salvar vidas por aqui também. “Com o tempo, vamos aprender ainda mais sobre como o clima afeta a saúde e, principalmente, em que situação é possível antecipar riscos e se preparar”, diz Klajner.



