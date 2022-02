Prefeitura garante 100% da frota de ônibus e tarifa social no aniversário de Macapá

Agentes de trânsito e transporte da CTMac estarão nas áreas de maior movimentação, para assegurar o serviço.

Em comemoração ao aniversário da Macapá, a Prefeitura garante 100% da frota de ônibus com tarifa social no valor de R$ 1,85 para os passageiros pagantes. Para garantir o cumprimento da ordem de serviço, os agentes da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) estarão presentes nas áreas de maior movimentação.

A medida pretende auxiliar na organização do embarque e desembarque dos passageiros, além de fiscalizar as empresas que atuam com transporte coletivo na cidade. Os empreendimentos que não respeitarem a determinação, serão autuados e em caso de reincidência, poderão ter a concessão suspensa.

De acordo com o diretor-presidente da CTMac, Andrey Rêgo, a intenção é oferecer aos usuários um serviço de qualidade com valor reduzido. “É importante ressaltar que para utilizar o transporte coletivo, é necessário cumprir as regras sanitárias de combate ao coronavírus, como utilização de máscara de proteção”, reforça o gestor.

Denúncia

Para fazer denúncias sobre irregularidades no trânsito ou atrasos nos trajetos dos coletivos, a população pode acionar o Disk Denúncia da CTMac, pelo número (96) 98100-0799.

Cristiane Mareco

Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...