Divulgado resultado preliminar da 1ª fase do concurso da Educação de Macapá

Foi divulgado nesta sexta-feira, 28, o resultado preliminar das provas objetivas da primeira fase do concurso público para a Educação da Prefeitura de Macapá, que já está disponível no Diário Oficial do Município e na página da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), instituição responsável pela realização do certame. O concurso prevê o preenchimento de 330 vagas na área da educação, divididas entre os cargos de professor, pedagogo, especialista em educação/administrador, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo.

O resultado preliminar traz a relação dos candidatos habilitados na primeira fase do certame, cuja nota mínima alcançada na prova objetiva foi de 180 pontos, habilitando-os para participar da 2ª fase, que consiste na entrega e avaliação de títulos, que também somará pontos para a aprovação final do candidato, de acordo com o número de vagas estabelecidas no edital do concurso. O resultado preliminar traz ainda o chamamento dos candidatos habilitados para a 2ª fase do certame, que será feita pela Fundação Carlos Chagas no período de 3 a 9 de outubro de 2018.

Esses candidatos deverão ficar atentos a esse prazo, pois é o período que terão para o envio dos títulos especificados no edital de abertura do concurso para avaliação, não sendo passíveis de avaliação os títulos apresentados fora do prazo, sendo considerada a data da postagem. Os títulos submetidos a avaliação deverão ser encaminhados, em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específica, sem rasuras ou emendas, identificada com o nome completo do candidato, número do documento de identidade, número da inscrição, datada e assinada pelo candidato, por meio de Sedex, à Fundação Carlos Chagas, Núcleo de Execução de Projetos Ref. Títulos/Prefeitura de Macapá – Educação, no endereço Av. Prof. Francisco Morato, 1.565 – Jardim Guedala, CEP 05513-900 – São Paulo – SP.

Quanto ao resultado preliminar da prova objetiva, caberá por parte do candidato interposição de recurso, que deverá ser feito no prazo de 2 dias úteis subsequentes à publicação do edital preliminar da prova objetiva, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). É importante que todos os candidatos habilitados na 1ª fase do concurso e os que queiram entram com recurso leiam atentamente todas as instruções estabelecidas no edital para que não percam os prazos.

Abaixo segue o cronograma de datas estabelecidas para cada nova etapa do certame até a conclusão do processo e divulgação do resultado final do concurso:

28/09/2018 – Publicação do Edital de Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Convocação para Avaliação dos Títulos;

01 e 02/10/2018 – Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado das Provas Objetivas;

03 a 09/10/2018 – Envio dos títulos para avaliação;

05/11/2018 – Publicação do Edital de Resultado Definitivo das Provas Objetivas e Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos;

06 e 07/11/2018 – Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado da Avaliação dos Títulos;

22/11/2018 – Publicação do Edital de Resultado Final.

