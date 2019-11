Dada largada à fase final do 43º Torneio Interdistrital de Macapá

Depois de 265 gols, 161 jogos e mais de 3.500 atletas durante as fases eliminatórias, ainda tem muita bola para rolar na 43ª edição do Torneio Interdistrital de Futebol de Macapá. Cercado por jogadores e apoiadores do esporte, o prefeito Clécio Luís deu início na manhã desta sexta-feira à fase final do torneio, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Estádio Glicério de Souza Marques, o Glicerão.

Este ano, a disputa pelas vagas na final reuniu mais de 180 equipes que nem mesmo o calor do verão amazônico conseguiu afastar. Foram atletas que disputaram as etapas realizadas pela Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) nos distritos de São Joaquim do Pacuí, Tracajatuba, Coração, Carapanatuba, Bailique, Matapi, Fazendinha, Santa Luzia do Pacuí, Pedreira e da comunidade do Maruanum.

O prefeito Clécio Luís enfatizou a importância do torneio para os distritos, ressaltando o sentimento de pertencimento que o esporte proporciona. “Por trás desses atletas tem uma família, uma comunidade, amigos e incentivadores que tornam essa competição mais do que especial. Existe uma mobilização para que essas pessoas cheguem aqui e realizem o sonho de jogar. Isso torna o campeonato Interdistrital o mais popular e democrático de Macapá. Envolve pessoas, atletas, gera felicidade e autoestima!”, enfatizou.

Ao todo, serão 39 jogos e 20 seleções masculinas e 19 seleções femininas disputando os prêmios. Para Naldima Flexa, coordenadora municipal de Esporte e Lazer, esse momento é a conclusão de um grande esforço realizado pela Prefeitura de Macapá. “Cada pessoa que embarca e vem para a final é uma grande alegria. Foram seis meses de distritais. Com muito empenho, conseguimos chegar aqui e trazer esses atletas”.

Do outro lado da rede, já em campo, Teresa Picanço, zagueira pela seleção de São João do Matapi do distrito do Coração, confessou que estava nervosa, mas confiante. “Todo ano nos preparamos muito para esse momento. E nós viemos para ganhar!”, exclamou.

Os jogos ocorrem durante os três dias de competição, das 8h às 18h, e a grande final ocorrerá no domingo, 10. O grande campeão, tanto no masculino quanto no feminino, ganha medalha, troféu e premiação em R$ 5 mil. O vice-campeão também recebe troféu e medalha, e mais R$ 3 mil. Já o terceiro lugar ganha R$ 2 mil, mais troféus e medalhas.

